Najhujši vpliv iz okolja na kožo so UV-žarki in na to se je modro spomniti še pred poletnimi meseci, ko jo najbolj izpostavljamo soncu tako v hribih kot na morju, med rekreacijo v naravi ter tudi delom na vrtu. Po nekaterih raziskavah vsako poletje sonce opeče okrog 50 odstotkov ljudi, čeprav uporabijo kreme, mleka ali olja za sončenje. Zato je dobro, svetujejo strokovnjaki, da kar nekaj časa (več tednov) pred odhodom na poletni dopust ob vodo ali v hribe svojo kožo pripravimo na sončenje z uživanjem določenega sadja in zelenjave (predvsem oranžne barve) in prehranskih dopolnil z betakarotenom ter vitaminoma C in E.

Učinkoviti hladilni geli Sončne opekline so lahko boleče in pospešujejo staranje kože. Zato nekoč nikomur ni padlo na um, da bi se nastavljal sončnim žarkom, sploh pa je bila porjavela koža nekaj neestetskega in nezaželena, zlasti v takratnih višjih slojih. Vsekakor je priporočljivo ob vodi uživati v senci, saj tudi tako koža porjavi; sicer počasneje, a bolj enakomerno. Če pa nas sonce le opeče, kar se pogosteje zgodi svetlopoltim ljudem, ki imajo manj melanina kot temnopolti, je priporočljivo uporabiti hladilne gele. Eden najbolj učinkovitih je gel iz listov aloje, ki kožo hladi in hkrati vlaži. Največji učinek ima sveži gel aloje in kdor jo ima doma, stisne sok iz odrezanega lista ter ga takoj nanese na rdečo oziroma opečeno kožo. Gel aloje je mogoče kupiti tudi že pripravljen, najbolje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Strokovnjaki priporočajo, da pred sončenjem zaščitimo kožo z mlekom, oljem ali kremo z višjim zaščitnim faktorjem, po sončenju pa uporabimo vlažilno kremo.

»Hranimo« jo redno Koža, ki ima zelo pomembno funkcijo, da s potenjem iz telesa izloča strupene snovi, je tudi zrcalna slika človekove duše. Notranja vzburjenja pokaže tako, da človek pordeči, dlake in celo lasje se postavijo pokonci. Zdrava koža ima gladko površino in da takšna ostane, je ni priporočljivo preveč razmastiti s prepogostim umivanjem in tuširanjem z vročo vodo in raznimi emulgatorji. Treba ji je namenjati redno in pravilno nego, sploh obraza in vratu (čiščenje zjutraj in zvečer, nanos koži ustrezne kreme ali olja, nežna masaža, piling, maska). Kožo na obrazu je dobro »nahraniti« enkrat na teden z najboljšimi maskami, te pa so tiste, ki jih pripravimo doma; na primer iz jajca, oljčnega olja in limone. Preprost recept za učinkovito masko je naribano jabolko, žlička domačega medu in žlica polnomastnega jogurta, tudi maska iz avokada in medu bo prispevala k pomlajenemu in lepšemu videzu kože. Tudi pilingi so najboljši narejeni doma, denimo iz limonovega soka, pšeničnega zdroba in oljčnega olja. Staranje kože je mogoče upočasniti tako, da jo čim manj izpostavljamo soncu, ne uživamo raznih strupov v prehrani in pijačah, še posebno pomembno pa je dovolj spanja in gibanja na svežem zraku.