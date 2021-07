Čez dvajset let boš bolj razočaran nad stvarmi, ki jih nisi naredil, kot nad temi, ki si jih, je že davno zapisal pisatelj Mark Twain in pogumnim ponudil naslednji nasvet: »Odvežite vozle in odjadrajte iz varnega pristana. Ujemite veter priložnosti v svoja jadra.«

Ne oklevajmo torej, vzemimo pot pod noge in se odpravimo na lepše. In ne pozabimo – s prijetno družbo bo še nepozabnejše!

Okoli Bohinjskega jezera Ne le zaradi kopalnih užitkov, supanja in veslanja, Bohinjsko jezero daleč naokoli slovi po svoji idilični okolici, čisti vodi in okoliških vršacih, ki se lesketajo v njem. Ste si kdaj vzeli čas in ga obhodili v vsej njegovi veličini? Vzemite pot pod noge in premagajte dvanajst kilometrov, kjer boste zagotovo uživali na vsakem koraku. Omislite si postanek ali kopanje v Ribčevem Lazu, Ukancu ali na kateri od samotnejših plaž. Za piko na i se odpeljite ali sprehodite še do spektakularnega slapu Savica, vklenjenega v prepadne stene Komarče, ki se ponaša z eno najboljših obiskanosti pri nas.

Ste za kepico refoška? Če vas bo pot v teh dneh zanesla proti Obali, potem si velja vsaj krajši postanek omisliti v Marezigah, eni najlepših istrskih vasic pri nas. Ne le po svoji idilični naravi, prijaznih ljudeh in odličnem vinu, odslej se omenjena turistična oaza ponaša tudi z Refoškoladnico. Gre za prvo vaško slaščičarno v slovenski Istri, ki je dobrodošla pridobitev v Marezigah in pika na i tamkajšnji priljubljeni vinski fontani, prvi na slovenskih tleh, ki zadnja leta v istrsko zaledje privablja čedalje več gostov od blizu in daleč. Ponudba Refoškoladnice temelji na sladoledu in sladicah z okusom različnih vrhunskih krajevnih vin, tudi refoška, ki je v širši regiji temeljna sorta vina. Obiskovalce vsak dan razvajajo z dnevno svežimi sladicami in sladoledom klasičnih okusov ter okusov na osnovi vrhunskih lokalnih vin.

V objemu zelenega zlata K obisku lepot narave in okušanju dobrot doline, obujanju tradicije in pozibavanju v ritmih glasbe vabi dom še ene znamenite slovenske fontane – pivske. Pivska fontana v Žalcu bo zagotovo tudi eden letošnjih poletnih hitov, poleg ljubiteljev hmeljevih napitkov pa bodo na svoj račun prišli tudi obiskovalci Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Savinove rojstne hiše, rimske nekropole v Šempetru, jame Pekel in drugih znamenitosti v bližnji okolici. Nikar ne gre pozabiti niti na pohodniške in kolesarske užitke po hmeljskih poteh, za piko na i se udeležite še katerega od pivskih festivalov.