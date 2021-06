Poletni sončni obrat ali solsticij je bil za naše prednike poseben dan. Tudi mi se lahko zavemo, da je takrat energija na vrhuncu, da je sonce najmočnejše in da je vir življenja. To je dan, ko bi bilo dobro imeti v sebi čim več lepih misli, da se osredotočimo na občutke in čutimo hvaležnost za življenje. Ne le naše, ampak za življenje na planetu, na pestrost vsega živega, da se zavemo, kako smo vsi povezani in da smo vsi eno. Če onesnažimo vodo, uničimo tudi sebe, če uničujemo planet, uničimo naš dom.

Na dan poletnega solsticija se bo Jupiter v znamenju rib začel gibati retrogradno in zato bo prišlo obdobje, ko bo tudi padavin manj. Pomembneje pa bo, da bosta takrat Sonce in Jupiter v krasni povezavi, med njima bo poseben mističen odnos. Oba bosta v vodnem znamenju – rak govori o družinskih odnosih in močnih čustvih, ribi pa o intuiciji in duhovnosti. Ta dan bo v nas prebujal velike vizije, razširila se nam bodo obzorja, optimistični bomo glede naših želja in bolj se bomo zavedali, česa si želimo. Ne smemo pa pozabiti na duhovni vidik in zato se vprašajmo, kaj nam pomeni duhovnost. Mar nismo vsi duhovna bitja v materialnem telesu? Kdo smo, kaj nas radosti, kaj nas energijsko dvigne, ali imamo ob sebi osebo, ki nas podpira pri duhovnem prebujenju? Manj bomo razmišljali in več čutili, kar je zelo dobro. Na ta dan bosta tudi Venera in Neptun v lepi povezavi, Merkurju, Plutonu in Saturnu se bo v retrogradnosti pridružil Jupiter, konec meseca pa, ko Merkur ne bo več retrograden, bo takšen postal Neptun. Usmerjali se bomo vase, bodimo pa bolj pozorni na svoje misli, saj je vsaka naša misel pomembna, nadziramo pa jo mi. Mi smo tisti, ki se odločimo, o čem bomo razmišljali. Bomo imeli v glavi same kritične misli, bomo jezni in v vseh ljudeh videli le napake ali pa bomo svojo pozornost preusmerili na nekaj lepega, na pozitivne lastnosti neke osebe. Ko vidimo v dušo človeka, ne opazimo več denimo njegovega nepopolnega nosu. Vsaka naša misel je pomembna, saj je vsaka misel frekvenca, zato bodimo odgovorni za vsako misel, ki jo mislimo, in posledično za vsako besedo, ki jo izgovorimo, za vsak naš odziv. Kolikokrat s svojim prehitrim reagiranjem povzročimo bolečino drugim in posledično sebi. Da lahko nekaj spremenimo v svojem življenju, moramo spremeniti svoje misli, neumno bi bilo pričakovati, da se bo svet okoli nas spremenil, če bomo sami še naprej grdo mislili o njem.

Svet se zelo hitro spreminja, tehnologija je že prehitela naše zavedanje, kaj nam utegne ta hitri napredek prinesti. Malce si že mislimo, a nočemo verjeti, v katero smer gre naš svet.

Velika večina ljudi ne dohaja več tehnologije V času prihoda poletja bo Luna v slabi povezavi s Saturnom. Luna pomeni naša čustva, a govori tudi o množicah ljudi, Saturn pa pomeni kontrolo, nadzor. Bo zdaj nadzor nad ljudmi s pomočjo visoke tehnologije še večji? Ta dan bosta tudi Uran in Saturn (še vedno) v kvadratu, zato se bomo vprašali, kdo želimo biti, postati, kaj bomo v sebi spremenili, česa v sebi ne želimo več, kakšni ne želimo več biti, predvsem pa imejmo pred očmi, kakšne kvalitete želimo doseči, kam gremo, kako hodimo, s kom potujemo skozi to pustolovščino, ki se ji reče življenje. Poletni solsticij nam bo poslal nevidni žarek z namenom, da nas čim več »prebudi«. Dajmo vse od sebe, da bomo vsaj ta dan prijazni z vsemi, da ne bomo o nikomer mislili slabo, da se ne bomo jezili, da bomo napisali seznam hvaležnosti s trimestno številko in da bomo manj govorili in bolj čutili. Ko bomo v sebi našli ljubezen, še praprotnega semena v žepu ne bomo potrebovali, da bi razumeli govorico živali.