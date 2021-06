Delež pozitivnih testov na okužbo covid-19 ostaja relativno majhen, to je 4,5-odstoten. V bolnišnicah se zdravi 121 covidnih bolnikov, od tega jih je 38 na intenzivni terapiji.

Raste pa število cepljenih proti covidu-19. S prvim odmerkom je cepljenih 48,8 odstotka starejših od 18 let, kar je 774.892 prebivalcev, in 59,6 odstotka starejših od 50 let oz. 522.417 ljudi. Z drugim odmerkom je cepljenih 32,2 odstotka starejših od 18 let (556.922) in 49,1 odstotka starejših od 50 let (430.691).

Po podatkih vlade je doslej covid-19 prebolelo 250.016 ljudi.

Na Hrvaškem prejeli 3908 prijav stranskih učinkov po cepljenju Na Hrvaškem so doslej uporabili nekaj manj kot 2,1 milijona odmerkov cepiv proti covidu-19 in prejeli 3908 prijav stranskih učinkov. Na 10.000 cepljenih so zabeležili povprečno 18 prijav. Ob tem so po cepljenju s cepivom AstraZenece prijavili dvakrat več stranskih učinkov kot pri cepivu Pfizerja.

WHO opozarja na pojav različice lambda v Latinski Ameriki Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes opozorila na različico novega koronavirusa, ki se pojavlja predvsem v Latinski Ameriki. Ta različica, ki so jo poimenovali z grško črko lambda, naj bi bila bolj nalezljiva in bolj odporna na protitelesa, so opozorili v Ženevi.