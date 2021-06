Skozi čas pred osamosvojitvijo in med njo ga je skupaj z Igorjem Bavčarjem za rokico vodil neponovljivi Niko Kavčič, potem pa so ga zveličali v Zboru za republiko in pregnetli z idejami Slovenske škofovske konference, od koder so mu tudi zvito pritrdili za pogled na zanje idealno Orbanovo diktatorsko urejeno državo. Zato smo hudo agresivni madžarski model že skoraj »posvojili«, motijo le še po Janševo nasilni antijanšisti, ki jih bo treba na vsak način postaviti izven zakona in pospraviti.

Napoved diktata za uničenje levičarjev se je zgodila že pred dvema letoma, ko založba Družina ni niti slučajno naglo prevedla knjige najbolj razvpitega svetovnega preganjalca levice angleškega filozofa Rogerja Scrutona z naslovom Zablode, prevare in hujskaštvo mislecev nove levice (na slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu jo je »razlagal« dr. Žiga Turk), ki je dala v Evropi zagon najbolj skrajnemu klerikalizmu, ki mu gre že dolgo v nos Evropska unija, ki v svetu velja za nesporno zaščitnico demokracije, prava, doslednega spoštovanja človekovih pravic in svobode medijev. Samo medklic – vzorec so današnji slovenski inkvizitorji nad mediji našli v manj znanem predvojnem skrajno desničarskem časopisu Straža v viharju, ki je ostro gojil podporo diktaturi klera in ki si je v poslanstvo zapisal, da je za satanski značaj revolucije kriv peklenski duh individualizma, demokracije, parlamentarizma, zveze narodov, socializma, boljševizma, pa tudi nacizma, fašizma in rasizma. Natančno tako kot zdaj novodobni zgodovinarji razlagajo dogodke med drugo svetovno vojno in izražajo svojo nejevoljo do dosežkov združene Evrope, ki zagovarja popolno svobodo človeka brez vsiljevanja verskih predsodkov. Za vse so krivi stokrat prekleti levičarji.

Oponašanje občudovanja Donalda Trumpa in smešenje zakonito izvoljenega novega predsednika ZDA Joeja Bidna pa se bo za Janeza Janšo usodno končalo za vedno, saj ga ne bo odneslo samo z evropskega, temveč tudi s slovenskega političnega prizorišča. Oddahnili se bomo tudi novinarji, saj ne bo več treba vedno znova in povsod omenjati trideset let noč in dan vsiljevanega imena in priimka. Amerika si pač ne more privoščiti, da bi tam nekje neki podeželski politik skrajno pogrošnih diplomatskih manir nekaznovano smešil njihovega predsednika. Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani in ameriška agencija za boj proti trgovini z mamili DEA sta Slovenijo že pred leti – ob aferi kralja steroidov in anabolikov Mihaela Karnerja, ki je botrovala tudi samomoru zglednega desničarskega novinarja Danila Slivnika, ZDA pa so zahtevale Karnerjevo izročitev, vendar prošnja (še) ni bila uslišana – prepoznala kot redko državo v Evropi, ki se komaj kdaj le vzorčno ukvarja s sicer svetovnim problemom prepovedanih substanc. Ameriški agenti natančno vedo za grosistična skladišča mamil v Sloveniji, za dobesedno nedotakljivost tihotapskih poti čez Slovenijo, za Slovence z visokih položajev, ki bedijo nad trgovino z lastnimi transportnimi podjetji in varnostnimi službami, prepoznali so tudi silno lahkotnost finančnega sistema, ki brez zadrege dopušča pranje hudo umazanega denarja tudi ob pomoči uradnih bančnih ustanov.

