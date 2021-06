Ta je bila ustanovljena 22. aprila 1951. A kljub temu da njihovo jubilejno leto zaznamuje koronavirus, so taborniki izvedli že kar nekaj dogodkov, zadnji je bil še posebej častivreden. Na pobudo rodu Pusti grad Šoštanj so namreč organizirali krvodajalsko akcijo 70 litrov krvi za 70 let, ki je trajala deset dni in se je zaključila prav v Šoštanju. Cilj je bil dosežen, 145 darovalcev je darovalo 72,5 litra krvi, s čimer so pomagali tistim, ki jo nujno potrebujejo.

Dviganje zastave »Četrti taborniški zakon pravi, da je tabornik pripravljen pomagati,« je dejala Jasna Vinder, letošnja nova starešina Zveze tabornikov Slovenije, potem ko je sredi Šoštanja pred prostori rodu Pusti grad Šoštanj visoko zaplapolala zastava slovenskih tabornikov. Postrojeni v zbor so taborniki zapeli taborniško himno Dviga plamen se iz ognja, ki je prav tako stara že skoraj sto let. Gre za tradicijo, zastava, himna, rutke, trije najmočnejši simboli tabornikov, ki jih definirajo vsa ta desetletja. Pri tabornikih se namreč vsak dan začne in konča s slovesnim dviganjem in spuščanjem zastave. »To je del dneva, ko se postavimo v zbor, preštejemo, si nadenemo rutice, ko se vsi dobimo na enem mestu, kajti čez dan potekajo različne aktivnosti in nismo vedno vsi skupaj. Zjutraj in zvečer pa se dobimo ter zapojemo,« razloži Matija Špacapan, eden od dolgoletnih članov rodu Pusti grad Šoštanj. Tistega rodu, ki neprekinjeno deluje 62 let in je pred dvema letoma ob svoji 60-letnici prvi organiziral krvodajalsko akcijo. Takrat je bilo to simboličnih 60 litrov krvi za 60 let. In so jih zbrali. Navsezadnje je taborništvo v Šaleški dolini izjemno močno, zato se je letos na njihovo pobudo akcija razširila na nacionalno raven, cilj pa je postal še smelejši, 70 litrov krvi za 70 let. »Odziv na akcijo je bil velik po vsej Sloveniji,« je dejala starešina Jasna Vinder. A njihova krvodajalska akcija je le eden od dogodkov, ki se bodo zvrstili v letošnjem letu. Ob 70-letnici načrtujejo taborniki sedem velikih dogodkov, nekateri so se že zvrstili, drugi se še bodo. Tudi republiško orientacijsko tekmovanje, razstavo ob 70-letnici v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine, inkluzijski tabor, tabor z Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje za socialno ogrožene otroke in jeseni tabor za vse prostovoljce. Celo leto zbirajo 70 taborniških zgodb in jih objavljajo na svoji spletni strani, s čimer prikazujejo 70 let taborništva skozi konkretne dogodivščine.

Šola za življenje Koordinator vseh dogodkov ob 70-letnici na nacionalni ravni je znani slovenski športni novinar in komentator Tomaž Hudomalj, ki je po srcu in duši predvsem tudi tabornik, član rodu Jezerski zmaj Velenje. »Ne vem sicer, zakaj sem prišel med tabornike, bilo je v prvem razredu osnovne šole, a vem, zakaj sem ostal. Ker je taborništvo šola za življenje. Ne učimo se le postavljati šotorov in kuriti ognja. Vsega, kar vem o javnem nastopanju, sem se naučil pri tabornikih na izobraževanjih. Med taborniki imam najtesnejše prijatelje. Tu sem se naučil organizacije dela in pomena timskega dela, prevzemanja odgovornosti, vsega, kar ti pride prav v življenju,« pravi Hudomalj, ki še danes prek različnih akcij pomaga članom svojega rodu in zvezi, še vedno obišče kakšen tabor. Ker so mu taborniki ogromno dali in je prav, da jim kaj vrne, doda. Tabornikom ni prav nič težko narediti, kar skupaj z dejstvom, da je bilo v Šaleški dolini taborništvo od nekdaj močno prisotno in da tudi lokalna skupnost tabornike močno podpira, botruje temu, da je krvodajalska akcija padla na plodna tla prav v tej dolini. »Naj bo še tako zahtevna in nenavadna naloga, vsega se lotimo. Ta krvodajalska akcija je le še en pokazatelj, kaj vse delamo in kako širok je spekter stvari, ki se jih lotimo. Skrbimo za okolje, učimo, vzgajamo. Vsi, ki gredo skozi sistem učenja v taborniški organizaciji, so sposobni in odgovorni ljudje, kar v svetu zelo pogrešam. Naši člani so sposobni stvari dobro narediti, če pa nekaj ne uspe, to tudi priznati,« poudari vrline tabornikov Hudomalj. Tudi Jasna Vinder je tabornica že vse življenje. Leta 1989 se je pridružila tabornikom, le malo pred tem, ko je z osamosvojitvijo Slovenije prišla tudi osamosvojitev slovenskih tabornikov od jugoslovanske zveze. Dela je bilo veliko, zaradi sprememb sistema se je menjal program, postaviti je bilo treba novega, zveza je postala članica Svetovne skavtske organizacije. »Vse to se je naredilo, a še vedno se vseskozi izobražujemo, ugotavljamo, kaj je boljše in kaj bolje deluje. Spreminja se namreč družba in spreminjajo se otroci. Če je bil prej vsak drugi že tabornik, je število v 90. letih padlo. A sedaj je med nami ponovno vedno več tistih, ki se zavedajo narave in gibanja v njej. Taborniki prihajamo ponovno v ospredje. Vedno bolj se v svetovnem merilu poudarjajo naše vodstvene sposobnosti, ki se jih naučimo pri tabornikih, odgovornost in solidarnost do ljudi, angažiranost v družbenem okolju ter dejstvo, da vzgajamo boljše državljane,« je dejala Vinderjeva, članica rodu XI. SNOUB iz Maribora. Priznava, da ji je taborništvo dalo vse. »Sem, kar sem, ker sem tabornica. Veliko svojih sposobnosti, v službi in doma, kako se spopadam z življenjskimi težavami in izzivi, sem dobila in se naučila pri tabornikih. V dveh tednih taborjenja z drugimi se zgodi vse. Od tega, da se poškoduješ, imaš domotožje, ima kdo drug domotožje in ga moraš tolažiti, do tega, da se naučiš dela z ljudmi, četudi nisi v osnovi človek, ki bi znal delati z ljudmi. Čeprav smo danes preplavljeni z vsem in vsi bi si želeli nekam spadati, smo taborniki tu kar neka stalnica. Vsi, ki so bili kdaj med nami, vedno radi rečejo, da so bili taborniki. Nekaj že delamo prav, da smo še vedno tu,« je prepričana prva starešina tabornikov.