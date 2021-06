Mariborčan, ki je na protestih fotoreporterju razbil čeljust, se je ogradil od viol, njegov odvetnik pa kritičen do policije

Ljubljansko sodišče je sledilo predlogu tožilstva in Mariborčana Gregorja Miteva zaradi napadov na policiste, fotoreporterja in novinarja, kar se je dogajalo lani na protestu, obsodilo na dve leti in osem mesecev zapora.