Antetokounmpo iz Milwaukee Bucks, ki je bil v preteklosti že dvakrat izbran za najkoristnejšega igralca lige (MVP), je bil v najboljšo peterko izbran tretjič. Grk je bil edini, ki ga je vseh sto glasovalcev uvrstilo v najboljšo postavo lige (500 točk).

Center Jokić, soigralec Vlatka Čančarja pri Denverju in MVP letošnje sezone, je prejel 99 glasov (498 točk) za prvo peterko, medtem ko jih je 22-letni Dončić, zvezdnik Dallas Mavericks, 55 (402 točki). Poleg tega je Slovenec prejel 41 glasov za uvrstitev v drugo peterko lige in štiri za uvrstitev v tretjo.

Ljubljančan je postal prvi košarkar po Timu Duncanu, ki se je v svojih prvih treh sezonah igranja v NBA vsaj dvakrat uvrstil v najboljšo peterko. Duncan je bil del prve peterke trikrat, in sicer med sezonama 1997/98 in 1999/00. Poleg tega je Dončić postal šele četrti košarkar, ki je bil pred 23. letom večkrat izbran v najboljšo peterko lige. Pred njim je to uspelo Ricku Barryju, Kevinu Durantu in Maxu Zaslofskyju.

V najboljši peterki sta še Curry iz Golden State Warriors (496 točk) in Kawhi Leonard (323 točk) iz LA Clippers. Organizator Curry je del najboljše peterke četrto leto zaporedoma, krilo Leonard pa tretje.

Drugo peterko sezone 2020/21 sestavljajo branilec Damian Lillard (Portland Trail Blazers/372 točk), center Joel Embiid (Philadelphia 76ers/352), branilec Chris Paul (Phoenix Suns/311) ter krilna igralca Julius Randle (New York Knicks/253) in LeBron James (LA Lakers/174).

Glasovalo je 100 novinarjev s celega sveta.