Durant se je s svojim izkupičkom vpisal v vrh učinkovitosti v končnici, saj še nikoli v zgodovini lige košarkar v play offu ni presegel mejnikov doseženih vsaj 45 točk, 15 skokov in 10 podaj na eni tekmi.

Dvaintridesetletni košarkar je bil na parketu celo tekmo in kar je najbolj pomembno, blestel je v zadnjem delu, ko je bilo to najbolj potrebno za zmago na peti tekmi in samo v tej četrtini k zmagi prispeval 20 točk. Že pred tem je Durant ohranjal ekipo pri »življenju«, saj je Brooklyn ob polčasu zaostajal s 43:59 in v tretji četrtini še za 16 točk (60:76), nato pa je zrežiral preobrat.

»Noro je, kar lahko naredi na igrišču,« je učinek Duranta pokomentiral trener Steve Nash, ki upa, da bo ekipa na gostovanju v Milwaukeeju v četrtek dodala naslednji kamenček v mozaiku in si zagotovila napredovanje v konferenčni finale. Obenem računa tudi na vrnitev Kyrieja Irvinga, ki je tokrat manjkal zaradi poškodbe gležnja na četrti tekmi.

Izreden večer Duranta so opazili tudi številni drugi športniki. Francoski nogometaš Antoine Griezmann je po sinočnji zmagi nad Nemčijo na evropskem prvenstvu (1:0) davi že zapisal na Twitterju, da je Durant »neverjeten«. »Uživajte tako dolgo, dokler lahko, ljudje,« pa je bil odziv zvezdnika LeBrona Jamesa.

Manj uspešen je bil povratnik v ekipi Brooklyna James Harden, ki še ni v pravi formi. Dosegel je pet točk, šest skokov in osem podaj. Osebni rekord pa je s 27 koši zabeležil Jeff Green.

Giannis Antetokounmpo je za Milwaukee dosegel kar 34 točk in 12 skokov. Kris Middleton je dosegel 25 točk, Jrue Holiday pa 19.