Izraelska vojska je sporočila, da so v odgovor na zažigalne balone, ki so povzročili požare na poljih, njihova lovska letala napadla vojaške objekte skrajnega palestinskega gibanja Hamas, ki nadzira območje Gaze. Zadela so vojaška oporišča Hamasa v Han Junisu in Gazi. Izrazili so pripravljenost na »vse scenarije, tudi obnovo sovražnosti proti nasilju z območja Gaze«, poroča britanski BBC.

Tiskovni predstavnik Hamasa pa je na Twitterju sporočil, da bodo Palestinci nadaljevali »svoj pogumen upor in branili svoje pravice in svete kraje« v Jeruzalemu.

To so bili tudi prvi napadi izraelske vojske na območje Gaze, ki jih je odobrila nova izraelska vlada premierja Naftalija Beneta, ki je v nedeljo po 12 letih nasledila vlado Benjamina Netanjahuja.

Do napadov je prišlo potem, ko je več tisoč skrajnih judovskih nacionalistov izvedlo t.i. pohod zastav skozi stari del vzhodnega Jeruzalema z dovoljenjem Benetove vlade.

Izraelska policija je pred pohodom odstranila palestinske protestnike z njihove poti tudi s streljanjem z gumijastimi naboji. Pri tem je bilo ranjenih 30 palestinskih protestnikov, 17 pa so jih prijeli, poroča BBC.

S pohodom so judovski nacionalisti obeležili obletnico »ponovne združitve« Jeruzalema po izraelski okupaciji vzhodnega dela mesta med šestdnevno vojno leta 1967. Pri tem so nekateri vzklikali »smrt Arabcem«.

Izraelski zunanji minister Jair Lapid je kritiziral udeležence pohoda, ki so vzklikali rasistična in sovražna gesla. »Ne morem razumeti, kako lahko nekdo v roki drži zastavo in hkrati vzklika smrt Arabcem,« je dejal. Nedopustno in sramotno je, da obstajajo skrajneži, za katere izraelska zastava predstavlja sovraštvo in rasizem, je dodal.