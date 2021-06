Mislim svoje mesto: Prioritete

Dva tedna za tem, ko se je sredi avgusta 2018 v Genovi porušil del viadukta Polcevera, je Dušan Keber, nekdanji minister za zdravstvo in naš kolumnist v Objektivu, opisal, kako se na lastni koži občuti življenje v eni od najbolj potresno ogroženih stolpnic v Ljubljani. Ob tem je tehtal verjetnost nesreče, ki se je zgodila v Genovi, in verjetnost, da Ljubljano znova strese potres srednje jakosti. Ta bi, so izračunali strokovnjaki, šest ogroženih stolpnic na Streliški ulici porušil do tal.