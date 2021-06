Dvajset let kasneje, in to do dneva natančno, bo Ženeva danes prizorišče srečanja ameriškega in ruskega predsednika, kakršnega je leta 2001 gostila Slovenija. Ruski predsednik bo isti, Vladimir Putin, ki je bil na Brdu pri Kranju relativni politični novinec z dobrim letom dni mandata v Kremlju, zdaj pa je eden najbolj prekaljenih politikov na globalni sceni, njegov mandat pa štirinajsti najdaljši na svetu. Na drugi strani bo ameriški predsednik tretji naslednik takratnega Georgea W. Busha. Joe Biden ima le pet mesecev predsedniškega mandata, a velike politične izkušnje, v veliki meri prav zunanjepolitične. Z obeh strani je tako pričakovati suveren dialog o globalnih in dvostranskih temah v obdobju verjetno najbolj problematičnih odnosov med državama v zadnjih tridesetih letih.

Za pripravo prvega srečanja aktualnih predsednikov se je potegovalo nekaj evropskih mest; Ženeva je bila po besedah namestnika ruskega zunanjega ministra Sergeja Rjabkova izbrana, ker je globalna diplomatska prestolnica, pa tudi zaradi simbolike, kot je dejal v pogovoru za agencijo Itar-Tass. V tem mestu sta se leta 1985 prvič srečala predsednika Ronald Reagan in Mihail Gorbačev, leta 1955 pa je v Ženevi potekalo prvo povojno srečanje predsednikov »velike četverice« – ZDA, Sovjetske zveze, Velike Britanije in Francije, ki so v Švici iskali pot za zmanjševanje hladnovojnih napetosti.

Priporočeno delo od doma Ženeva in Švica sta zato od včeraj priči strogim varnostnim ukrepom. Omejena je uporaba zračnega prostora v državi, v mestnem središču javnost ne sme na obalo jezera ali na samo jezero, v Ženevi so prepovedane demonstracije, podjetjem so svetovali, naj zaposleni po možnosti delajo od doma, je poročal portal javne radiotelevizije swissinfo.ch. Srečanje bo potekalo v vili La Grange iz 18. stoletja, ki stoji v velikem mestnem parku in kjer so leta 1864 na pobudo ustanovitelja Rdečega križa Henryja Dunanta sprejeli prvo ženevsko konvencijo o ravnanju z ranjenimi in bolnimi vojaki na bojišču.