Ameriški predsednik Joe Biden je na včerajšnjem vrhu z voditelji ustanov Evropske unije poudaril nov začetek v odnosih s sedemindvajseterico in vnovič prelomil s politikami svojega predhodnika Donalda Trumpa. Dobesedno s poetičnim tonom – z recitiranjem iz pesmi irskega pesnika W. B. Yeatsa je podkrepil novo sodelovanje z EU. »Svet se je spremenil, popolnoma spremenil,« je rekel in pristavil, da je sodelovanje najboljša možna pot za soočanje s spremembami.

Čeprav ni navedel, katere spremembe ima v mislih, je iz njegove evropske turneje in potez, ki jih je od konca januarja povlekel na predsedniškem položaju, jasno razvidno, da si želi tesnejše sodelovanje z zavezniki pri soočanju s Kitajsko, upravljanju s pandemijo in pri podnebnih spremembah. »Za interese ZDA je izjemno pomembno dobro sodelovanje z Natom in EU. Imam precej različne poglede od mojega predhodnika,« je dejal Biden, ki je EU opredelil za »naravnega partnerja« ZDA.

Jeklo je bilo pretrd oreh Prvi evropsko-ameriški vrh po sedmih letih ni bil prepreden zgolj s simbolnimi gestami obnovitve partnerstva in vljudnostnim laskanjem. Predvsem na gospodarskem področju se je obetala krepka razelektritev trgovinskih napetosti, ki jih je sprožil Trump, ko je s protekcionistično politiko za zaščito ameriških nacionalnih koristi uvedel carine na jeklo in aluminij tudi proti članicam EU. Teh trgovinskih napetosti, ki jim je sledila uvedba še drugih obojestranskih carin, včeraj ZDA in Evropski uniji ni uspelo v celoti odpraviti. A prvi in ne tako zanemarljiv začetek je vendarle bil storjen. V Evropski uniji so upali, da bo Biden privolil v določitev 1. decembra kot ciljnega datuma, do katerega bi odpravili medsebojne carine na jeklo in aluminij ter vse ostale protiukrepe, do katerih je prišlo zaradi tega trgovinskega spora. Bidnu, ki je tudi pod pritiskom domače jeklarske industrije, da predvsem zaradi zasičenosti trga s cenejšim kitajskim jeklom ohrani carine, so v Evropski uniji hoteli olajšali odločitev z že v začetku junija sprejeto enostransko zamrznitvijo evropskih carin na ameriško jeklo in aluminij za pol leta. A preboja zdaj na vrhu ni bilo. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen zato želi, da vprašanje rešijo do decembra.