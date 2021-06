V Bruslju se je s srečanjem na vrhu med srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in novim kosovskim premierjem Albinom Kurtijem včeraj začel nov krog dialoga med Beogradom in Prištino. Kot posrednika sta bila prisotna visoki predstavnik za zunanjo politiko EU Josep Borrell in posebni odposlanec EU za ta dialog Miroslav Lajčak.

Kurti je po pogovorih dejal, da je sam dal »štiri konstruktivne predloge«, ki jih Vučić ni sprejel. »Druga stran se je oklepala starih idej, mi pa smo dali štiri nove,« je rekel. Prva je, da bi se v prostotrgovinski sporazum CEFTA, v katerem so danes večinoma balkanske države, enakopravno vključilo Kosovo. To bi bilo zelo pomembno za šibko gospodarstvo te države, ki nima tujih investicij. Nadalje je Kurti predlagal, da bi Srbi na Kosovu imeli nacionalni svet, tako kot ga imajo Albanci v Srbiji. Vučića je ta predlog razjezil, ker je Kurti s tem zavrnil že leta 2013 dogovorjeno ustanovitev skupnosti srbskih občin na Kosovu, ki pa še ni zaživela.

Tretji Kurtijev predlog je podpis mirovnega sporazuma med državama. Četrti pa je odstranitev Veljka Odalovića iz srbske komisije za izginule osebe. Tudi tu se je Vučić razjezil in po pogovorih je pojasnjeval novinarjem: »Glede vprašanja, ali sem bil oster, je treba reči, da je težko biti preveč oster, če vam nekdo glede problema izginulih oseb pravi, da je Veljko Odalović Göring in Goebbels.« Vučić je novinarjem še dejal: »Absolutno o ničemer se nismo dogovorili. Kurti me je prišel samo vprašat, kdaj bom priznal Kosovo, in odgovoril sem mu, da nikoli.«