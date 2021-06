Epidemija je, epidemije ni

Brez dvoma je najbolj izrabljena beseda zadnjega leta in pol epidemija. Epidemija je kriva za to in ono, zaradi epidemije so nam kratili pravice, zaradi epidemije so ljudje umirali, pri čemer se zdaj že drugo poletje zapored zavedamo, kako izmuzljiv in nedefiniran pojem je epidemija. Današnji dan, ki je prvi po osmih mesecih, ko uradno ni epidemije, se namreč prav nič ne razlikuje od včerajšnjega dne, ko je epidemija še veljala. Prav v tem je srž problema razglašanja in preklicevanja epidemije.