Najmanj, kar bi si narod, upehan po vseh teh težkih mesecih, zaslužil, je veličastna vojaška parada, na čelu katere bi na pravem vojaškem majhnem tankcu sedel od blata popacani obrambni minister in naokoli navdušeno metal slepe ročne bombice. Saj to je oni dan treniral, kaj ni? No, kje so torej tanki? Na ulice z njimi, mi pa bomo mahali z zastavicami in navdušeno ploskali. Še predsednika bosta zadovoljna…