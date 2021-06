Slovenskemu košarkarskemu selektorju Aleksandru Sekuliću se je lahko v zadnjih dneh pošteno smejalo. Po dobrih uvodnih treningih v Zrečah je namreč v ponedeljek dopoldne na treningu pozdravil Zorana Dragića, popoldne pa Klemna Prepeliča. Včeraj se je pripravam reprezentance na kvalifikacije za olimpijske igre pridružil še Luka Dončić, v kratkem pa naj bi se tudi 26-letni in 213 centimetrov visoki Mike Tobey, ki bo očitno po Anthonyju Randolphu in Jordanu Morganu postal tretji naturalizirani Američan v košarkarskem dresu z državnim grbom. To hkrati tudi pomeni, da v izbrani vrsti znova ne bo prostora za Alena Omića.

A dobro voljo je včeraj skazila slaba novica, saj je zaradi poškodbe odpadel Žan Mark Šiško, na katerega je Sekulić močno računal. V tretji četrtini zadnje finalne tekme nemškega državnega prvenstva proti Albi je organizator igre Bayerna obnovil poškodbo tetive ne levem stegnu, zaradi katere je bil letos dva meseca že odsoten s košarkarskih igrišč. Podrobni pregledi in slikanje z magnetno resonanco, ki jih je opravil včeraj, so pokazali vnovično poškodbo prepone. Okrevanje bo trajalo najmanj dva do tri tedne, kar pomeni, da Šiška ne bo v Kaunasu. Slovenijo sicer danes ob 19. uri na Reki čaka prva pripravljalna tekma proti Hrvaški, na kateri bo nastopila v okrnjeni zasedbi. V petek ob 20. uri v Stožicah pa bo Sekulić že imel na voljo bolj popolno moštvo.

Luka je povsem normalen fant Sekulić lahko v teh dneh pospešeno prenaša taktične zamisli na Dončića, Dragića in Prepeliča, še v tem tednu pa pričakuje, da se bodo priključili Tobey, dvojec iz Francije Aleksej Nikolić in Gregor Hrovat ter Žan Mark Šiško. Zadnji se bo izbrani vrsti pridružil Vlatko Čančar, ki je pred dnevi z Denverjem izpadel v drugem krogu končnice lige NBA proti Phoenixu. Kdaj točno bo 24-letni Koprčan prišel v domovino, je odvisno od klubskih obveznosti, ki jih bo še imel v Denverju. »Čančar je poseben primer, saj morda v klubu res nima velike minutaže, a sem dobil zagotovila, da zelo dobro trenira. Tudi ko je dobil priložnost, je pokazal veliko. Verjamem, da bo lahko reprezentanci dal vsaj tisto, kar je pred štirimi leti na evropskem prvenstvu,« pravi Aleksander Sekulić. Z naturalizacijo Mika Tobeyja bo Slovenija dobila pomoč pod obročema, a dejstvo ostaja, da bo višina največja pomanjkljivost te reprezentance. »Slabost v smislu pomanjkanja višine moramo spremeniti v našo prednost, kar bo izziv za trenerski štab. Jasno je, da bo naša največja moč zunanja linija. Luko Dončića bomo poskušali izkoristiti na več igralnih mestih in tako izkoristiti njegove številne kakovosti. Tako bomo taktično precej bolj raznovrstni in si s tem, vsaj takšen je načrt, pridobili prednost pred nasprotniki.« Ravno Luka Dončić je tisti, od katerega soigralci in javnost pričakujejo največ. Je zvezdnik lige NBA, v kateri v dresu Dallasa iz sezone v sezono igra bolje, podira razne rekorde in postaja vse večja globalna zvezda. »Dejstvo je, da Slovenija takega zvezdnika še ni imela v moštvu. To ne bo izziv le zame in strokovni štab, temveč za vse na zvezi. Na roko nam gre, da je Luka povsem normalen fant, ki se ne obnaša prav nič zvezdniško. Verjamem, da ne bo težav, vsaj če sodim po svojih izkušnjah izpred štirih let na evropskem prvenstvu,« razmišlja Sekulić, ki bo moral ob Dončiću premeteno razdeliti vloge preostalim igralcem in hkrati poskrbeti, da bodo z njimi zadovoljni, saj je bolj kot ne jasno, da bo žoga veliko časa v rokah zvezdnika Dallasa. »Jasno je, da je povsem nekaj drugega, če je z nami Dončić. Pa tudi, da bo prišel Čančar. S štabom smo se veliko pogovarjali, kakšna bo taktika, če Luka pride, in kakšna, če ne. Če ga ne bi bilo, bi prišlo tudi do kadrovskih rošad. A na srečo je zdaj z nami in to je glavno.«