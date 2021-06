Nepreslišano: Gorazd Nejedly, novinar

Bolj ko se svet, ljudje in kulture zbližujejo, bolj so v ospredju tisti, ki so se sposobni združiti v zmagovito in uglašeno skupnost. Prav takšno, kakršno ta trenutek na najmočnejšem in najvplivnejšem športnem bojišču, nogometnem, izkazujejo multikulti Francozi, soodločajoči sopotniki na evropskem razvojnem vlaku, na katerem so še vodilni vlakovodje Nemci. Večbarvni trikolori (kar 17 od 26 jih ima afriške korenine) so tisti, ki oblikujejo novo podobo Evrope in evropskega nogometa, v katerem izgubljajo predvsem majhni in mali, kakršna je tudi Slovenija.