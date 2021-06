Sojenje 33-letnemu Luki Vlaoviću, ki ga tožilstvo bremeni poskusa umora svoje nekdanje partnerice in njune hčerke ter izrečenih groženj očimu in mami oškodovanke, znani celjski odvetnici Nuši Maček, se še ni prevesilo v sklepni del. Na sodišče namreč ni bilo izvedenke za farmakologijo Mojce Kržan, je pa prišla izvedenka za toksikologijo Alenka Kuštrin Samba, s katero sta se skupaj podpisali pod izvedensko mnenje.

Predsednica senata Barbara Žumer Kunc pa je prej še enkrat zaslišala mamo oškodovanke Nušo Maček, ker je obdolženi Vlaović sodišču predložil zapisnik celjskega okrajnega sodišča, iz katerega je mogoče razbrati, da sta se Vlaović in Mačkova dogovorila o umiku vseh zasebnih tožb, ki jih je Vlaović vložil zaradi razžalitve in obrekovanja, družina oškodovanke pa zoper njega, ker je javno blatil družino in Mačkova označil za kriminalca. Kot je dejala Mačkova, je šlo na okrajnem sodišču za neformalni pogovor, zato jo čudi, da mora zdaj na sodišču kar koli pojasnjevati. »Sama sem rekla, da sem pripravljena umakniti zasebno tožbo, saj si kot mama najbolj želim, da se to enkrat konča, ker se tako ne da živeti,« je pojasnila. »Kot mama si najbolj želim, da bi moja hči imela srečno družino. Rajši bi videla, da sploh ne bi bili tu, kjer smo, in mi ne bi bilo treba gledati vnukinje, ki ji bo nekoč treba povedati, da je njen ati že dvakrat storil nekaj hudega,« je dejala Mačkova. Dodala je, da je njena hči zmedena in v veliki stiski, ker ji obdolženi pošilja rože in jo nenehno kliče. In da ji je žal, da ni posegla vmes že takrat, ko se je hčerka sploh zapletla z obdolženim. Slednji pa je na sodišču ponovil, da ima oškodovanko še vedno rad, da mu je žal, da sta se sploh ločila, da pa ji tudi finančno pomaga in jo pogosto kliče.