Primer se tako vrača na prvo stopnjo, kjer bodo v okviru novih dokazov obravnavali tudi izseke iz tekstovnih sporočil.

Kočner glede umora vse očitke zavrača. Lani je bil na prvi stopnji oproščen, kar pa je naletelo na kritike. Podjetnik je sicer v zaporu, ker so ga že obsodili na 19 let zapora v primeru ponarejanja obveznic.

Umor 27-letnega preiskovalnega novinarja Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnirove, ki sta bila 21. februarja 2018 ustreljena na svojem domu, je močno pretresel Slovaško in razkril številne korupcijske povezave tamkajšnje politike s kriminalom, tudi z italijansko mafijo.

Kuciak je sicer preiskoval tudi sumljive dejavnosti poslovneža Kočnerja, ki naj bi potem naročil njegov umor. Izvedel pa ga je nekdanji vojak Miroslav Marček, ki so ga konec lanskega leta obsodili na 25 let zapora, soobtoženi pa je zaradi pomoči pri preiskavi prejel 15 let kazni.

Umor novinarja je vrgel temno senco na vlado in sprožil množične proteste, kakršnim v državi niso bili priča od padca komunizma. Pod pritiskom je med drugim odstopil tedanji premier Robert Fico, prijeli pa so tudi več sodnikov in državnih tožilcev. Afera je tako močno spremenila politično krajino Slovaške in tudi razmerje moči v tej državi.