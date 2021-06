Prizorišče svetovne razstave Expo, ki bo v Dubaju potekala med 1. oktobrom letos in 10. aprilom prihodnje leto, bo sestavljeno iz treh vsebinskih in arhitekturnih segmentov, ki predstavljajo tri ključne teme letošnje razstave: trajnost, mobilnost in priložnosti. Slovenija se bo predstavila z geslom Slovenia. Green and Smart Experience, s čimer želijo sodelujoči poudariti trajnostno, sodobno in ustvarjalno plat našega značaja.

Lastni paviljon in ambiciozni načrti

Sodelovanje na najprestižnejšem dogodku leta pomeni izjemno priložnost za širitev slovenskega znanja in gospodarstva na nove trge. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na današnji uradni predstaviti načrtov za Expo 2020 pojasnil, da je sodelovanje Slovenije na največjem svetovnem dogodku potrdil že leta 2016, ko si še nismo mogli predstavljati, kako zelo se bo zaradi pandemije koronavirusa spremenil svet: »Slovenija je bila prva država, ki je podpisala pogodbo o sodelovanju, in druga država, ki je že januarja odprla svoj paviljon. Kljub lanski negotovi situaciji bo Slovenija v Dubaju opazna ne le zaradi edinstvenega paviljona, ampak tudi zaradi ambicioznega poslovnega programa in uglednih povabljenih gostov.«

Kot je še povedal Počivalšek, se bo predstavitev Slovenije v Dubaju razlikovala od promocij na minulih razstavah Expo: »Letos bomo še bolj bazirali na znanju, gospodarskih priložnostih in trajnostnih izkušnjah, ki jih nudimo v Sloveniji. Te nas delajo edinstvene in dolgoročno prepoznavne. Smo država z izjemnimi posamezniki, ki so in bodo spreminjali preteklost, sedanjost in prihodnost. Sodelujočim podjetjem bomo odprli vrata in jim dali vstopnico za arabski trg. Upam, da jo bodo znali dobro iztržiti. Argumentov za sodelovanje na Expu je več kot dovolj, prav tako lahko podjetja računajo na podporo države, saj smo že oblikovali tudi vavčerske spodbude za sodelovanje na Expu.«

Po besedah direktorja javne agencije Spirit Slovenija Tomaža Kostanjevca predstavlja sodelovanje na Expu 2020 za slovensko gospodarstvo velik izziv: »Do odprtja svetovne razstave, ki nikoli ni bila klasični sejem, ampak zgodba trenda in poti prihodnosti, nas ločijo trije meseci in pol. Če bomo znali družiti moči, bomo Slovenci svetu pokazali svoje znanje in moč.« Kot je še pojasnil Kostanjevec, bodo svetovno javnost nagovorili z zgodbami o edinstvenem prepletu neokrnjene narave, znanja, inovacij in prebojnega gospodarstva. Obiskovalce bodo skušali navdušiti z avtentičnimi podobami in multimedijskimi predstavitvami najlepših kotičkov Slovenije.