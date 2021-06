V skladu z minuli teden objavljenim predlogom bi bili v šolah prepovedani izobraževalni programi, katerih namen bi bil krepitev osveščenosti glede skupnosti LGBT. Zakon predvideva tudi prepoved knjig, filmov in drugih vsebin za otroke in najstnike, ki vključujejo spolne identitete, ki predstavljajo odklon od heteroseksualnosti, ter omembe možnosti spremembe spola.

Prepoved bi zajela tudi kakršnokoli oglaševanje, v katerem bi bilo istospolno usmerjeni ali transspolne osebe prikazani kot del normalnega življenja. Med drugim naj bi bil cilj zakona zaščititi »pravico otrok do spolne identitete ob rojstvu«.

Obenem pa zakonski predlog vključuje strožje kazni za spolno nasilje nad otroki in najstniki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Udeleženci protesta - po poročanju francoske tiskovne agencije AFP jih je bilo okrog 5000 - so mahali z mavričnimi zastavami in zahtevali umik predloga, češ da enači istospolno usmerjenost z nasiljem nad otroki.

Po mnenju organizacije Amnesty International, ene od organizatork protesta, udeležba »kaže, da številni ljudje na Madžarskem zavračajo homofobijo in transfobijo in poskus vlade, da širi sovraštvo«.

Parlament bo še danes glasoval o zakonu in ga po pričakovanjih tudi potrdil, čeprav večina opozicijskih strank napoveduje bojkot glasovanja.

Gre za zadnjega v nizu zakonodajnih ukrepov v državi, ki so glede na namen usmerjeni proti pedofiliji in za zaščito otrok in družin. Madžarski parlament je že decembra lani potrdil vpis tradicionalne družine v ustavo in istospolnim parom de facto prepovedal posvojitve.

Obenem so državljanom, ki so prestali operacijo za spremembo spola, onemogočili vpis novega spola v uradne dokumente.