V sredo bo dopoldne pretežno jasno. Popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije bo možna kakšna kratkotrajna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo precej jasno in vroče. Popoldanske nevihte bodo malo verjetne.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severozahodnimi vetrovi k nam priteka suh in vse toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v vseh sosednjih pokrajinah pretežno jasno. Jutri bo pretežno jasno, v goratem svetu Furlanije in avstrijske Koroške bo popoldne možna kakšna vročinska nevihta.

Biovreme: V torek in sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.