Eden od obsojencev je v celjskem zaporu v nedeljo naredil samomor, po podatkih 24ur.com gre za Sama Tadina, obsojenega na 30 let zapora zaradi umora in poskusa umora policista pred šestimi leti. Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij bodo zdaj sestavili tričlansko komisijo, ki bo preiskala okoliščine smrti in se opredelila do pravilnosti ravnanja zavoda.

Tadin se je julija 2015 na Ižanski cesti v Ljubljani namenoma in z vso silo zaletel v policijsko škodo octavio. Triintridesetletni policist je mrtev obležal v razbiti pločevini, njegov 26-letni kolega pa se je iz vozila rešil sam, bil je lažje poškodovan. Šlo je za maščevanje, ker mu je nekaj dni prej policija prepovedala približevanje nekdanji partnerici. Tisti čas je bil do nje nasilen, grozil ji je tudi z nožem. Usodnega dne je najprej telefoniral na policijo, da se na domu nekdanje partnerice na Igu dogaja nasilje v družini in da se bo »zgodil masaker«. Tako je zvabil patrulje proti Igu, nato pa se na Ižanski cesti z izposojenim avtom zaletel v prvo, ki je hitela na pomoč.

Obsojen na 30 let

Umor in poskus umora je priznal in dobil najvišjo možno kazen. Kasneje je predsednika države prosil za pomilostitev, češ da se mu je zgodila krivica in da so ga obsodili zaradi poskusa samomora. Trdil je, da med sojenjem ni bil pri sebi zaradi hudih poškodb glave in zaužitih psihoaktivnih substanc. Predsednik je prošnjo odstopil sodišču, ki jo je zavrglo. Da bi o nepravični sodbi prepričal pristojne, je pisal različne pritožbe. Trdil je, da ima s tem velike stroške, in terjal CSD za izredno denarno pomoč. Ker je ni dobil, je spet vlagal tožbe.

Zaradi izgredov so ga večkrat selili iz zapora v zapor. Na Dobu je z jedilnim nožem v hrbet dvakrat zabodel pravosodnega policista in ga lažje poškodoval. Pazniki so pred tem ugotovili, da uporablja modem za brezžično povezavo na internet, in so mu odvzeli računalnik, zato se je maščeval.

Tudi na ljubljanski Povšetovi je prišlo do spora zaradi računalnika. Želeli so mu ga odvzeli, a ga ni želel dati. Potem so pravosodni policisti prišli ponj v zaščitni opremi. Zapornik naj bi jih pljuval in žalil ter jim grozil. V zahtevi za preiskavo tega kaznivega dejanja napada na uradno osebo je bil omenjen še en izgred. Pazniku naj bi zagrozil, naj ne stopa več v njegovo sobo »razen z oklepom, ker vedite, da za zadnjič stvari še niso razčiščene«. mfr