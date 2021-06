Slovenski zunanji minister Anže Logar je bil 4. junija gost v francoski medijski hiši France24, ki je namenjena svetovnemu občinstvu. V oddaji Talking Europe, ki je potekala v angleškem jeziku, ga je novinarka med drugim povprašala tudi o zapletih z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. Njegov odgovor je razburil vrhovno državno tožilstvo, ki opozarja, da je Logar lagal. Na France24 so zato naslovili prikaz nasprotnih dejstev.

Logar je voditeljici dejal, da je bil v svoji pretekli karieri (kot poslanec) vodja preiskovalne komisije o zlorabah v slovenskem bančnem sistemu in da je bilo iz žepa vsakega slovenskega davkoplačevalca za sanacijo bank oziroma bančne luknje namenjenih po 2500 evrov. Ob tem je dodal, da še noben slovenski bančnik za to »ni bil obtožen ali zaprt«. Podvomil je, da vladavina prava v Sloveniji deluje, kot bi morala, in izpostavil, da ima sam drugačen pogled na vladavino prava v Sloveniji, kot ga morda ima Bruselj.

Za zdaj trinajst obsodilnih sodb, deset pravnomočnih Logarjeve navedbe, da v Sloveniji noben bančnik ni bil obtožen ali obsojen, številke ne potrjujejo. Kot pojasnjujejo na vrhovnem tožilstvu, je specializirano državno tožilstvo v začetku maja obravnavalo 42 odprtih zadev bančne kriminalitete, večina teh spisov pa je že na sodiščih. V 20 izmed omenjenih 42 zadevah so bile že vložene obtožnice ali obtožni predlogi, in sicer zoper 86 obtožencev, od tega zoper 52 bančnikov. Še 15 zadev je trenutno v sodni preiskavi, ki jo je zahtevalo tožilstvo, med preiskovanci pa je 71 osumljenih, od tega 55 bančnikov. Skupna vrednost škode pri omenjenih kaznivih dejanjih znaša okoli 335 milijonov evrov. Po besedah vrhovnega tožilstva prav tako ne držijo Logarjeve besede glede obsodb bančnikov, ki da jih v Sloveniji enostavno ni. Doslej je bilo namreč v zadevah bančne kriminalitete izdanih 17 sodb, od tega 13 obsodilnih. Obsojenih je bilo 20 oseb, med katerimi je bilo 16 bančnikov. Deset od 13 obsodilnih sodb je tudi že pravnomočnih, skupna škoda v teh zadevah pa znaša okoli 68,6 milijona evrov.