Nepreslišano: Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije

Če se strinjam, da je bil prav šport zaradi epidemije ena najbolj prizadetih panog? Zanesljivo. Slika je kar grozljiva, težave so z motiviranostjo oziroma bolje rečeno z nemotiviranostjo športnikov. Vse to okoli odpiranja in zapiranja šol, trpele so prostočasne dejavnosti. Bile so omejitve, zapiranje občin, regij, prehodi, cone, čuda in pol. Negativna je tudi psihološka zgodba, potem so tu še fiziološke posledice. Otroci so se zasedeli in zredili. Analiza, ki jo je s svojimi sodelavci naredil profesor Jurak s Fakultete za šport, je pokazala, da so kognitivne sposobnosti športnikov padle za 21 odstotkov in pol. Tega se ne da nadoknaditi. Ne moreš se vrniti nazaj, ne gre. Podobno je pri poškodbah v vrhunskem športu. Redki so tisti, ki se po težji poškodbi po letu dni vrnejo na vrh. To so fenomeni. Tukaj vidim največjo škodo ob finančni. Omenil bi tudi trenerje, dajmo jim reči športni prekarci, ki so se morali preorientirati, si poiskati druge službe. Najhuje je to, da ko enkrat odideš iz športa, ne bom rekel, da ga zasovražiš kot športni delavec, zagotovo pa nisi več s srcem tako zraven kot prej. Ogromno kadra smo izgubili v tem času. Pri svojih vnukih vidim, kako jih je bilo treba na primeren način spodbujati, da so se vrnili v trenažni proces. Šest, sedem ali osem mesecev pusti posledice. Pa dva vnuka trenirata nogomet, vizionarski šport, kjer se vsak vidi v Messiju, Ronaldu itd. Večer