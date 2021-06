V vladi Maria Draghija svetovni mediji veliko pozornost posvečajo 59-letnemu ministru za okolje Robertu Cingolaniju, sicer uglednemu profesorju fizike, ki pravi, da želi s pomočjo evropskih milijard sprožiti zeleno revolucijo in iz Italije ustvariti avantgardo v boju proti podnebnim spremembam. Do leta 2030 namerava bistveno zmanjšati emisije ogljikovega dioksida, za to pa porabiti 70 milijard evrov večinoma evropskega denarja, ki ga bo Italija dobila v okviru programa gospodarskega okrevanja. Skupno bo naša soseda sicer dobila daleč največ od vseh članic Unije, to je več kot 200 milijard evropskih evrov nepovratnih sredstev in posojil, EU pa določa, da mora najmanj približno tretjina tega denarja iti za zelene projekte. »Priti moramo na sam svetovni vrh (glede zmanjšanja izpustov),« je Cingolani dejal za nemški tednik Der Spiegel, »to dolgujemo evropskim davkoplačevalcem, ki so financirali gospodarsko okrevanje.«

Do 2030 bi imeli 72 odstotkov energije iz obnovljivih virov Čeprav je Draghi februarja v svojo vlado narodne enotnosti na pomembne položaje imenoval predvsem strokovnjake, je vseeno močno presenetil, ko je na položaj ministra za ekološko tranzicijo imenoval Cingolanija, dolgoletnega direktorja genovskega Italijanskega inštituta za tehnologijo, ki je v zadnjih dveh letih vodil projekte v vojaški industriji. Ta ministrski položaj je pomemben tudi, zato ker Italija podnebne spremembe že čuti, grozijo ji suše in poplave, poletja pa so vse bolj vroča. Cingolanijev načrt je, da bi Italija do leta 2030 proizvedla 72 odstotkov svoje elektrike iz obnovljivih virov energije (zdaj je ta delež 35-odstoten). V letih 2022 in 2023 pa namerava vložiti 14 milijard evrov v večjo energetsko učinkovitost stavb in stanovanj. Prizadeva si tudi, da bi Italijani več uporabljali javni transport. Na tisoč prebivalcev jih ima v Italiji avto kar 663, v Nemčiji 574 in v Franciji 482.