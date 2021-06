Nenaročene stranke bo Zpiz sprejemal v primerih, ko je to zaradi vodenja postopkov in uveljavljanja pravic stranke nujno potrebno in nimajo znakov okužbe. Stranke bodo sprejemali v svoje prostore na vseh območnih enotah in izpostavah.

Elektronsko, po navadni pošti ali v nabiralnik ob vhodu

Stranke lahko zahtevke vlagajo z uporabo elektronskih storitev na naslovu www.zpiz.si, lahko pa posredujejo zahtevke po pošti na naslov Zpiza oz. jih oddajajo v nabiralnik ob vhodu v prostore zavoda. Za preprosto pripravo in oddajo elektronskih vlog so za stranke, ki nimajo digitalnega potrdila, objavili novo storitev eVloge za vse.

Ob upoštevanjem odloka in epidemiološkega položaja bodo od srede vzpostavljene nove uradne ure zavoda. V ponedeljek bo odprt od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

Ob ponedeljkih in sredah od 12. do 13. ure ter v poslovnem času ob torkih in četrtkih lahko stranke oddajajo vloge z uporabo elektronskih storitev na naslovu www.zpiz.si, prav tako lahko oddajajo vloge v nabiralnike, nameščene ob vhodu v poslovne prostore zavoda.

Po telefonu zavod nudi informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v poslovnem času.

Kot so še pojasnili v Zpizu, izvedenski organi zavoda že s 1. junijem naročajo zavarovance na senate invalidskih komisij, izvedenci pa opravljajo obiske na domovih in v domovih starejših občanov. Vsa navodila v zvezi s tem so navedena v vabilih zavarovancem s prilogami, so še dodali v sporočilu za javnost.