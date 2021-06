Film o novinarkah, ki sta razkrili Weinsteina

Producentski studio Universal Pictures pripravlja film o novinarkah New York Timesa, ki sta razkrili spolno predatorstvo filmskega producenta Harveyja Weinsteina. Pulitzerjevi nagrajenki Megan Twohey in Jodi Kantor bosta upodobili igralki Carey Mulligan in Zoe Kazan.