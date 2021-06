»Globalni upad prikriva zaskrbljujoče povečanje števila primerov okužb in smrti v številnih državah. Še posebej zaskrbljujoč je strm porast v Afriki, saj je to regija, kjer so cepiva, diagnostika in kisik najmanj dostopni,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Voditelji skupine sedmih najrazvitejših držav G7 so minuli konec tedna neposredno obljubili več kot 870 milijonov odmerkov cepiva najrevnejšim državam, polovico bi skušali s pomočjo platforme Covax dobaviti do konca leta.

Tedros je danes pozval k hitrejši pomoči in v večjih količinah. "Trenutno je virus hitrejši kot svetovna distribucija cepiv," je opozoril.

Vsak dan zaradi covida umre več kot 10.000 ljudi, cepivo je potrebno zdaj, ne prihodnje leto, je opozoril Tedros.