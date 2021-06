Deset let zapora je grozilo 68-letnemu Petru Englaru iz okolice Črnomlja za uboj na mah v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. 19. marca lani je s polenom v domači drvarnici do smrti potolkel svojo psihično hudo bolno 67-letno ženo Zihreto (pravili so ji Zinka), ki je od leta 2009 bolehala za paranoidno shizofrenijo. Tričlanski sodni senat pod vodstvom sodnika Petra Žnidaršiča je upošteval vse olajševalne okoliščine, med drugim bistveno zmanjšano prištevnost ter večletno življenje v nenehnem strahu pred ženo zaradi njene duševne bolezni in groženj s smrtjo. Englaru je sodišče prisodilo dve leti in šest mesecev zapora.

Da bi dodatno razjasnilo nastanek vseh poškodb pri žrtvi, je sodišče danes pred izrekom sodbe zaslišalo še izvedenko sodne medicine Marjeto Kladnik Jene. Pojasnila je, da je oškodovanka utrpela prelom senčnice in temenice, udarnino možganov, poškodbe prsnega koša, na rokah je imela tudi obrambne poškodbe. »Neposreden vzrok smrti so bile hude poškodbe glave in možganov, zaradi katerih je prišlo do odpovedi dihanja, prenehalo je tudi biti srce. Zaradi hude otekline možganov je namreč prišlo do stisnjenja možganskega debla, kjer sta centra za dihanje in bitje srca.«

Večino udarcev v glavo je po njenem mnenju Zinka utrpela, ko je že ležala na tleh, takrat si je tudi skušala glavo zaščititi z rokami, na katerih so vidne obrambne poškodbe. Zlomi več reber pa so po njenem mnenju nastali, ko jo je obtoženi s telesom pritiskal k tlom.

Bolezen se je zadnje leto stopnjevala Zinka je za paranoidno shizofrenijo bolehala od leta 2009, takrat je bila tudi prvič hospitalizirana, v zadnjih petih letih pa so se težave stopnjevale. Do moža je bila vse bolj nasilna, mu preprečevala stike z drugimi ljudmi, ponoči mu ni dala spati, večkrat mu je tudi grozila z ubojem. Vse to je na sodišču potrdil tudi njun sin. Razmere so bile tako neznosne, da je Englaro večkrat prespal pri sinu ali pri mami. »A kljub vsem tem težavam ji je ves čas stal ob strani, ji skušal pomagati, vozil jo je k zdravniku, se večkrat obrnil po pomoč k njenemu osebnemu zdravniku, na psihiatrijo, policijo, center za socialno delo. Kot je povedala tudi izvedenka psihiatrije, ženi teh njenih izpadov ni zameril niti je nikoli ni krivil zanje,« je v zaključni besedi dejal Englarov zagovornik Mitja Inkret. Leta 2019 se je stanje Zinki še poslabšalo. Bilo je že tako nevzdržno, da je Englaro kar na domu obiskal enega od policistov in ženino osebno zdravnico ter jima potožil, da se počuti ogroženega. Zinka je bila nazadnje hospitalizirana 10. marca lani, a so jo po šestih dneh izpustili domov zaradi epidemije koronavirusa. Tri dni kasneje se je zgodilo najhujše. Zinka je v svoji blodnjavi epizodi znova napadla moža, ta ji je pobegnil v kurilnico, šla je za njim in mu zagrozila: »Danes boš mrtev. Ubila te bom.« Englaro je tokrat začutil, da gre zares. Zagrabil je poleno in jo najprej dvakrat udaril po glavi. Ko je padla po tleh, naj bi še vsaj osemkrat zamahnil s polenom po njej, česar pa se sam več ne spominja. Ob 16.44 je poklical na 112.