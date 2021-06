Razstava Jaz, fikus Špele Petrič: Užitek nenadzorovane igre

Novomedijska umetnica Špela Petrič se pri svojem novem projektu sprašuje, kdo je zares fikus – je to le rastlina ali je to lahko tudi človek? Razstava, ki je nastala v produkciji Kapelice, gostuje v galeriji Kresija do 4. junija.