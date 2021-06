Naraščajoči vpliv Kitajske in mednarodne politike lahko predstavljajo izzive, ki jih moramo skupaj nasloviti kot zavezništvo, so se strinjali predsedniki držav in vlad članic Nata.

"Kitajske ambicije in odločno vedenje predstavljajo sistematične izzive za na pravilih temelječi mednarodni red in za področja, ki so pomembna za zavezništvo," piše v sprejetem komunikeju.

To je prvič, da je zavezništvo uporabilo tako oster jezik glede Kitajske. Na vrhu Nata v Londonu leta 2019 so voditelji opozorili le na vse večji vpliv Kitajske.

Nato mora skupaj kot zavezništvo odgovoriti na povečan vpliv Kitajske, je na novinarski konferenci ob zaključku vrha dejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.

Kitajska hitro širi svoj jedrski arzenal. Poleg tega vojaško sodeluje z Rusijo, tudi na ruskih vojaških vajah na evroatlantskem območju. Zaveznice skrbi tudi pogosta pomanjkljiva preglednost in uporaba dezinformacij. Kitajsko zato pozivajo, naj spoštuje svoje mednarodne zaveze in odgovorno deluje v mednarodnem sistemu, med drugim tudi v vesolju ter kibernetski in pomorski domeni.

Nato ohranja konstruktiven dialog s Kitajsko, kjer je to mogoče, so še poudarili voditelji. Glede na interese zavezništva so pozdravili priložnosti za sodelovanje s Pekingom na področjih, pomembnih za zavezništvo, in pri skupnih izzivih, kot so podnebne spremembe.

Zaveznice Kitajsko še pozivajo, naj se vključi v dialog in ukrepe za preglednost glede svojih jedrskih zmogljivosti in doktrine.

Voditelji članic Nata, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, so ob sklepih glede Kitajske danes sprejeli vrsto drugih odločitev o za zavezništvo pomembnih vprašanjih, med drugim o Rusiji, novi pobudi Nato 2030, poleg tega pa so potrdili čezatlantsko enotnost in solidarnost. Vrha Nata se je v okviru svoje prve poti v tujino kot predsednik ZDA udeležil tudi Joe Biden.