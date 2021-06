V Sloveniji bi prav tako lahko prava zelena stranka bila uspešna, kot je bila ob osamosvojitvi. Vendar je za zelene opcije značilno, da so uspešne, ko niso niti pod levim, niti desnim, niti kapitalskim patronatom, morajo biti tudi združene v le eni stranki. Čim se je ta razpršenost z več zelenimi strankami v Sloveniji začela, so samooklicane zelene stranke izgubile glasove volilcev in tako je že dolgo. Ko smo pred leti želeli združiti vse zelene stranke z edino slovensko stranko, ki je članica evropskih Zelenih, nam to ni uspelo, zadeli smo ob zid osebnih interesov in egocentričnih voditeljev tako imenovanih zelenih strank brez volilcev, denarja in pravega programa. Namreč, politične stranke so zaradi takšnih ljudi, kar velja za vse stranke, predvsem trgovska podjetja, potem pa še tisto, kar imajo v naslovu.

Kako si drugače razlagati popolnoma nezelene izjave obeh nedavno vprašanih zelenih voditeljev, ki sta na osnovna vprašanja zelene politike odgovarjala tako, kot odgovarjajo prodani ljudje, ne pa zeleni protagonisti. Te stranke tudi ne potrebujejo, niti nimajo v vodstvu oseb, ki smo na tem področju kaj naredile, ki kaj vemo in znamo in imamo konkretne realizacije, saj bi motili trgovske dogovore. Zato kljub velikemu alternativnemu potencialu zelene politike v Sloveniji te sreče ne bomo imeli. Tudi nasploh s takšnim političnim sistemom, kot ga sedaj vidimo in kot se brezsramno prakticira, ne bomo imeli nikoli prave in dobre, moderne prihodnosti.

Mimogrede: včeraj sem za 2,85 evra kupil 50 zaščitnih mask. Za enak denar so naši vladarji z našim denarjem kupili na milijone takšnih mask, vendar so plačali 2,85 evra za en kos, ne za 50 kosov. In minister Tonin in Počivalšek sta še vedno ministra in bosta neodvisnost in samostojnost svojega početja v neodvisni in samostojni državi še naprej praznovala.

Bojko Jerman, Dolsko