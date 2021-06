Delavci bodo po njegovih besedah najprej poskrbeli za površinsko blato, ko bodo zagotovili dodatno pot skozi gozd, pa bo na vrsto prišla tudi sanacija struge potoka. Enako velja za ribnike znotraj botaničnega parka, je dejal Horvat in dodal, da bo po opravljenih analizah komunalnega blata slednje primerno za predelavo v kompost.

Ob tem je potrdil, da so dela začeli, potem ko so skupaj z Vodnogospodarskim podjetjem (VGP) Drava od okoljskega ministrstva prejeli podpisan in potrjen odlok, s katerim se ureja financiranje sanacije in potrjuje prevzemnika blata. Kako draga bo sanacija, predstavnik civilne zaščite še vedno ni mogel povedati nič novega. Da gre za zahtevno delo, po njegovem potrjuje že podatek, da bo potekalo vsaj mesec dni. Pri odvažanju materiala namreč ne gre samo za odloženo komunalno blato, pač pa zdaj tudi zemljina in kamenje, kar bo treba ločiti. Potem ko bo ves material odpeljan, bo potrebna še sanacija potoka in ostale infrastrukture.

Medtem so za pet domačij, ki so se doslej oskrbovale iz zasebnega zajetja, skupaj z Mariborskim vodovodom našli rešitev, zemeljska dela za priključek na javno omrežje pa gredo h koncu. Za zdaj jim gasilci vsak dan dovažajo okoli pet do sedem kubičnih metrov pitne vode, morda danes ali najpozneje v torek zjutraj pa bodo priklopljeni na novi vodni vir. Pristojni še naprej preverjajo tudi podtalnico, ki je po besedah Horvata še vedno primerna za uporabo, saj v njej ne zaznavajo prisotnosti škodljivih snovi. »Bojimo se samo kakšnega močnega deževja,« je še dodal Horvat.