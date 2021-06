Koliko lovorik teniških turnirjev največje četverice bo lahko osvojil Novak Đoković, je vprašanje, ki si ga že nekaj let zastavljajo strokovnjaki po vsem svetu. Delnice Srba so po zmagi na OP Francije v Parizu močno poskočile. Z drugo letošnjo zmago na turnirjih za grand slam, skupno pa že devetnajsto, se je Rafaelu Nadalu in Rogerju Federerju približal le še na eno lovoriko zaostanka. Najboljši igralec na svetu bo favorit tudi v Wimbledonu, ki ga je doslej osvojil že šestkrat. Najprestižnejši turnir na travi se bo po lanski odpovedi zaradi pandemije covida-19 začel že 28. junija.

Na poti do 19. zmage na turnirjih za grand slam so se v Parizu uresničile vse napovedi. Pred prvenstvom so strokovnjaki enotno napovedovali, da je prvi favorit Rafael Nadal in da je Noval Đoković edini, ki ga lahko ustavi. To se je potrdilo v epskem polfinalnem dvoboju, ki ga je Srb označil za svojega najboljšega doslej v Parizu. Uresničila se je tudi napoved, da polfinalni dvoboj med Nadalom in Đokovićem ne bo finale pred finalom. Grk Stefanos Cicipas je pokazal mišice, imel v finalu prednost dveh nizov, a se je Đoković kot že ničkolikokrat doslej pobral ter dokazal, zakaj je najboljši igralec na svetu.

Spomin na Querreyja ni zbledel Novak Đoković je bil v podobnem položaju kot letos pred petimi leti, ko je v London pripotoval s popotnico zmag v Avstraliji in Franciji. Tedaj je na igriščih All England Cluba doživel enega najhladnejših tušev v karieri, saj je moral v tretjem krogu priznati premoč Samu Querreyju. »Brez skrbi, nisem pozabil tistega poraza. Zavedam se, da so porazi sestavni del športa, so pa vselej boleči,« odgovarja prvi igralec sveta. Po izjemni zmagi Srba v Parizu je veliko govora o tem, ali lahko Novaku Đokoviću z osvojitvijo vseh štirih največjih turnirjev v eni sezoni uspe veliki met. »Seveda verjamem, da lahko dosežem tudi kaj takšnega. V preteklosti sem dosegal mejnike, ki jih ni pričakoval nihče. Sedaj imam novo lepo priložnost, s katero pa se resnično ne obremenjujem. Najprej si moram napolniti baterije po pariškem uspehu, potem pa se pripraviti na kratko travnato sezono. Ne bo lahko, a imam veliko izkušenj iz preteklosti,« odgovarja Beograjčan.

Izjemna statistika Kako trofejen je v zadnjih letih 34-letni Novak Đoković, kaže njegova izjemna statistika osvajanja največjih turnirjev. Njegovo najuspešnejše leto doslej je bilo 2015, ko se je na vseh štirih turnirjih največje četverice uvrstil v finale, izgubil pa le finale Rolanda Garrosa proti Švicarju Stanu Wawrinki. Odtlej se je uvrstil v 13 velikih finalov, izgubil pa je le dvakrat. Leta 2016 ga je na OP ZDA premagal Wawrinka, lani na OP Francije pa Rafael Nadal. Skupaj se je Đoković uvrstil v 29 finalov turnirjev za grand slam, izgubil pa jih je deset. Petkrat ga je v sklepnem dvoboju ugnal Rafael Nadal, po dvakrat Stan Wawrinka in Škot Andy Murray, zgolj enkrat, daljnega leta 2007, ko se je v Đoković v New Yorku uvrstil v svoj prvi finale, pa Roger Federer. Turnirji največje četverice niso edina Đokovićeva prioriteta v tem koledarskem letu. Najvišje načrte bo imel tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer bo vnovič skušal osvojiti zlato olimpijsko kolajno. Bronasto si je priboril leta 2008 v Pekingu. Štiri leta kasneje je bil v Londonu na wimbledonski travi četrti, na zadnjih igrah v Riu de Janeiru pa je izgubil že v 1. krogu proti Argentincu Juanu Martinu del Potru.