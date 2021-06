Pobalini? Ne. Policisti!

Konec novembra 2015, med policijsko stavko, je imel minister za javno upravo Boris Koprivnikar v lokalu v domači Škofji Loki s svojo glasbeno skupino koncert. V zaprti facebook skupini policijskih sindikalistov je o osovraženem ministru, ki ni in ni želel izpolniti njihovih sindikalnih zahtev, potekala zanimiva debata, ki je vodila k temu, da sta dva mlada škofjeloška prometnika ministra brez kakršnega koli razloga ustavila in ga preverila z alkotestom. Ustavitev ministra ni bila naključje. Celotno akcijo so zrežirali zdaj že bivši vodilni funkcionarji Sindikata policistov Slovenije. Debata na družbenem omrežju je bila zanimiva, sočna, mestoma duhovita. Je šlo potem za pobalinstvo dobro razpoloženih sindikalistov? Ena od udeleženk debate je ob objavi, da bo imel Koprivnikar koncert, predlagala, da bi ga šli izžvižgat. To bi bilo pobalinstvo. Celo duhovito. Celo poželi bi lahko nekaj simpatij in celo minister Koprivnikar bi žvižgajoče po koncertu lahko počastil s kakšnim pivom.