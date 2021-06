Češka je četrti tekmovalni dan evropskega prvenstva v nogometu odprla z zmago proti Škotski (2:0). Ob 18. uri se bosta v Sankt Peterburgu pomerili Poljska in Slovaška, tri ure kasneje bo Španija v Sevilli igrala s Švedsko.

Več kot deset tisoč navijačev je na znamenitem Hampden Parku v Glasgowu pozdravilo vrnitev škotske reprezentance med evropsko elito. Škoti na letošnjem prvenstvu Evrope nastopajo po 24 letih premora, medtem ko so se njihovi uvodni nasprotniki Čehi sedmič zapored uvrstili na zaključni turnir. Z disciplinirano in taktično predstavo so izkušeni gostje vknjižili tri točke in se zavihteli na vrh skupine D, v kateri je Anglija včeraj ugnala Hrvaško (1:0).

V Glasgowu je z obema goloma zablestel petindvajsetletni Patrik Schick, ki je v minuli sezoni nastopal za Bayer iz Leverkusna. Češka je povedla po njegovem strelu z glavo ob koncu prvega polčasa in si priigrala pomembno psihološko prednost. Škotska se je v nadaljevanju zapodila proti češkim vratom, a bila premalo pozorna na obrambne naloge. Schick je po sedmih minutah drugega polčasa v protinapadu streljal skoraj s polovice igrišča in kaznoval vratarja Davida Marshalla, ki je bil predaleč od svojega gola. Škoti so se do konca tekme na vse načine poskušali vrniti v igro, a je češka obramba odbila vse napade nasprotnika. O jalovi premoči gostiteljev govori statistika – streli 18:10, posest žoge (v odstotkih) 57:43, podaje: 434:302, število napadov: 133:104.