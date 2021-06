Osnutek zakona predvideva vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe kot novega stebra socialne varnosti, ki bo v povezavi s spremembami drugih sistemov socialne varnosti (zdravstva, socialnega varstva in pokojninskega varstva) in dodatnimi javnimi viri omogočal ter zagotavljal izvajanje dolgotrajne oskrbe kot integrirane dejavnosti vseh storitev, so zapisali na ministrstvu za zdravje.

Nabor storitev med drugim vključuje storitve s področja osnovnih dnevnih opravil, podpornih dnevnih opravil, zdravstvene nege ter storitev za ohranjanje in krepitev samostojnosti, predvideva pa tudi uvedbo e-oskrbe, je razvidno iz predloga, objavljenega med vladnimi gradivi v obravnavi.

Predlog predvideva izvajanje storitev tako v institucijah kot tudi v skupnostnih oblikah dolgotrajne oskrbe. Načrtovane rešitve naj bi omogočile izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe v različnih okoljih, ob tem pa predlog zakona ukinja kriterij starosti najmanj 65 let za dostop do dolgotrajne oskrbe v instituciji. Zakon naj bi bi se začel izvajati postopno s 1. julijem prihodnje leto, v celoti pa s 1. julijem 2024.

Poenotena merila in pogoji

S predlogom zakona se, kot piše v gradivih, uvajajo poenotena merila za ugotavljanje potreb oziroma sposobnosti samooskrbe ter enotni postopki za ugotavljanje upravičenosti do posameznih pravic s področja dolgotrajne oskrbe. Do dolgotrajne oskrbe naj bi bili tako pod enakimi pogoji in merili upravičene osebe, »ki so stare najmanj 18 let in ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše od treh mesecev, ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil«.

Dolgotrajna oskrba se bo izvajala na domu, v instituciji ali preko prejemanja denarnega prejemka v višini pripadajoče kategorije upravičenosti. Storitve dolgotrajne oskrbe bodo lahko izvajali zgolj izvajalci z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi pogoji, ki bodo pridobili dovoljenje pristojnega ministrstva. Predlog zakona predvideva izvajanje dolgotrajne oskrbe v okviru javne mreže, kot možni izvajalci pa so predvideni javni zavodi, zasebni izvajalci, ki pridobijo koncesijo za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe, druge domače in tuje pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izvajajo dejavnost dolgotrajne oskrbe v instituciji ali na domu, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki pridobijo koncesijo in oskrbovalci družinskega člana.

Kot je zapisano v gradivu, bi v javno mrežo ob pričetku izvajanja zakona vstopali obstoječi izvajalci s področja socialnega varstva, in sicer domovi za starejše, posebni socialno varstveni zavodi za odrasle, socialno varstveni zavodi za usposabljanje in varstveno delovni centri. Na območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bodo organizirane vstopne točke, ki bi na enem mestu omogočale pregled nad mrežo izvajalcev dolgotrajne oskrbe in na domu zavarovanih oseb izvajale oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe.