»V Srebrni niti – Združenju za dostojno starost z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje okrog sprejemanja zakona o dolgotrajni oskrbi. Kljub dolgoletnemu neurejenemu področju dolgotrajne oskrbe menimo, da predlog zakona v sedanji obliki, ki je bil očitno narejen v veliki naglici, ne bo zadovoljivo uredil pereče problematike starejših, kateri naj bi bil sicer pretežno namenjen.,« opozarja predsednica Srebrne niti Biserka Marolt Meden. Osnutek novega predloga zakona je po njeni oceni še bolj nesprejemljiv, pomanjkljiv in nedodelan kot tisti iz lanskega avgusta, ki je bil deležen številnih kritik stroke in nevladnih organizacij.

Kljub sicer kratki, a intenzivni javni razpravi v letu 2020 in številnim pripombam, ki jih je posredovalo kar 68 različnih strokovnih združenj in nevladnih organizacij, je bilo po besedah Marolt Medenove upoštevanih le malo pripomb. »Ključne pomanjkljivosti oziroma nedorečenosti vejejo iz celotnega osnutka. V njem ni določeno financiranje uvedbe novega socialnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, saj da naj bi to urejal poseben zakon, poleg tega pa predlog preferira tržno naravnanost, privatizacijo oskrbe in nalaganje dodatnih bremen družini. Prav tako ni opredeljena javna mreža v odnosu do koncesionarjev, premalo jasno so opredeljene pravice oskrbovancev, osnovni standardi in normativi oskrbe, doplačevanje, vrste storitev, vprašanje kadrov…. Vse preveč pomembnih, a že v razpravi označenih kot vprašljivih rešitev, je v zakonu izpuščenih in prepuščenih posebnemu zakonu in pravilnikom, ki naj bi jih sprejela ministra za delo in za zdravje,« je kritična predsednica Srebrne niti, ki opozarja, se je delitev tega področja na dva resorja že doslej izkazala za slabo rešitev. Prepričana je, da bi moralo biti za dolgotrajno oskrbo odgovorno novo enotno ministrstvo za starejše.

»Hitenje s sprejemom zakona, ki to v resnici ni, pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU kaže na to, da želimo zgolj pokazati, da nismo več edina država v EU, ki tega področja nima urejenega in da se naredi kljukica med zavezami v koalicijski pogodbi pred volitvami,« pravi Marolt Medenova.

Zakon naj bi v celoti zaživel šele leta 2024 Osnutek zakona, ki je objavljen v vladnih gradivih, predvideva vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe kot novega stebra socialne varnosti, ki bo v povezavi s spremembami drugih sistemov socialne varnosti (zdravstva, socialnega varstva in pokojninskega varstva) in dodatnimi javnimi viri omogočal ter zagotavljal izvajanje dolgotrajne oskrbe kot integrirane dejavnosti vseh storitev. Nabor storitev med drugim vključuje storitve s področja osnovnih dnevnih opravil, podpornih dnevnih opravil, zdravstvene nege ter storitev za ohranjanje in krepitev samostojnosti, predvideva pa tudi uvedbo e-oskrbe, je zapisano. Predlog predvideva izvajanje storitev tako v institucijah kot tudi v skupnostnih oblikah dolgotrajne oskrbe. Načrtovane rešitve naj bi omogočile izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe v različnih okoljih, ob tem pa predlog zakona ukinja kriterij starosti najmanj 65 let za dostop do dolgotrajne oskrbe v instituciji. Zakon naj bi bi se začel izvajati postopno s 1. julijem prihodnje leto, v celoti pa s 1. julijem 2024.

Poenotena merila in pogoji S predlogom zakona se, kot še piše v gradivih, uvajajo poenotena merila za ugotavljanje potreb oziroma sposobnosti samooskrbe ter enotni postopki za ugotavljanje upravičenosti do posameznih pravic s področja dolgotrajne oskrbe. Do dolgotrajne oskrbe naj bi bili tako pod enakimi pogoji in merili upravičene osebe, »ki so stare najmanj 18 let in ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše od treh mesecev, ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil«. Dolgotrajna oskrba se bo izvajala na domu, v instituciji ali preko prejemanja denarnega prejemka v višini pripadajoče kategorije upravičenosti. Storitve dolgotrajne oskrbe bodo lahko izvajali zgolj izvajalci z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi pogoji, ki bodo pridobili dovoljenje pristojnega ministrstva. Predlog zakona predvideva izvajanje dolgotrajne oskrbe v okviru javne mreže, kot možni izvajalci pa so predvideni javni zavodi, zasebni izvajalci, ki pridobijo koncesijo za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe, druge domače in tuje pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izvajajo dejavnost dolgotrajne oskrbe v instituciji ali na domu, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki pridobijo koncesijo in oskrbovalci družinskega člana. Kot je zapisano v predlogu zakona, bi v javno mrežo ob pričetku izvajanja zakona vstopali obstoječi izvajalci s področja socialnega varstva, in sicer domovi za starejše, posebni socialno varstveni zavodi za odrasle, socialno varstveni zavodi za usposabljanje in varstveno delovni centri. Na območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bodo organizirane vstopne točke, ki bi na enem mestu omogočale pregled nad mrežo izvajalcev dolgotrajne oskrbe in na domu zavarovanih oseb izvajale oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe.

Uvaja se institut oskrbovalca družinskega člana Kot posebno obliko formalne oskrbe predlog predvideva tudi institut oskrbovalca družinskega člana, ki bi nudil dolgotrajno oskrbo družinskemu članu s težko in najtežjo omejitvijo samostojnosti ali sposobnosti samooskrbe. Po podatkih ministrstva za delo je bilo v letu 2019 v Sloveniji 823 družinskih pomočnikov, ki bi lahko skladno s predlogom zakona postali oskrbovalci družinskega člana. Uporabnikom, ki bodo pravico do dolgotrajne oskrbe koristili v takšni obliki, bo zaradi razbremenitve družinskega člana omogočena tudi nadomestna oskrba v instituciji v trajanju 21 dni. Upravičenci, ki živijo doma, pa bodo upravičeni tudi do sofinanciranje e-oskrbe. Predlog zakona uvaja tudi novo organizacijsko obliko dolgotrajne oskrbe v instituciji, tako imenovani negovalni dom, ki bi omogočal oskrbo oseb s težko in najtežjo omejitvijo samostojnosti oziroma sposobnosti samooskrbe ter obenem zagotavljal potrebo po zahtevnejših medicinsko tehničnih postopkih in posegih.