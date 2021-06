Sodišče je pritrdilo tožilstvu, da so tekom sojenja dokazi podkrepili očitke, da so novembra 2015 z namenom diskreditirati takratnega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja organizirali policijsko kontrolo. Vsi osumljeni so prejeli pogojne in denarne kazni. Denis Kadirić je prejel 8 mesecev pogojno in 1500 evrov kazni, Miha Sakač eno leto pogojno in 2.500 evrov, Vojko Marguč 10 mesecev in 2.000 evrov, Zoran Petrović pa 8 mesecev in 1500 evrov kazni. Preizkusna doba za obsojene znaša 2 leti. Sodba še ni pravnomočna. Postopek zoper Dušana Raja je sodišče izločilo, končalo ga bo posebej. Zaradi (upravičene) odsotnosti se namreč še ni izrekel o obtožnici, ki je bila pred kratkim nekoliko spremenjena.

Člani Sindikata policistov Slovenije so novembra 2015 stavkali, potekala so pogajanja z vladno stranjo, sindikalisti pa so računali, da če bodo Koprivnikarja zalotili voziti pod vplivom alkohola, bi tako poslabšali njegovo kredibilnost vladnega pogajalca.

Zagovorniki obdolženih so minuli teden v zaključnih besedah ugotavljali, da očitki o kaznivih dejanjih ne pijejo vode. Tožilstvo je namreč umaknilo obtožnico zoper škofjeloška policista, ki sta dogovorjeno prometno kontrolo izvedla, z utemeljitvijo, da ker Koprivnikarju s tem ni nastala nobena škoda, to ne izpolnjuje definicije kaznivega dejanja. In če torej sama prometna kontrola ni bila kazniva, kako je lahko kaznivo nagovarjanje ali dogovarjanje o tem, so izpostavljali zagovorniki. Zato so zahtevali oprostitev obdolženih. Ti so sicer že leta 2016 zaradi tega izgubili službo v policiji, a je Sakaču s tožbo na delovnem sodišču uspelo to razveljaviti.