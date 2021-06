Obtožnica Englara bremeni, da je 19. marca lani ubil takrat 67-letno ženo. Ta je imela, kot so ugotovili v sodnem postopku, psihične težave in je svojega moža več let trpinčila na različne načine. Nekaj dni pred usodnim dogodkom se je zaradi epidemije covida-19 predčasno vrnila iz psihiatrične bolnišnice. Z možem sta bila na terasi, ko je ta utišal preglasen radijski sprejemnik. To je, kot je bilo mogoče razbrati iz rekonstrukcije dogajanja na sodišču, ženo tako razjezilo, da mu je sledila v hišo in ga napadla. Englaro naj bi se ustrašil za svoje življenje in jo je s polenom udaril po glavi. Ko je padla, naj bi jo nato udaril še večkrat, ker je povzročilo usodne poškodbe glave.

Tožilka Barbara Prevolšek Rajić je v današnji zaključni besedi povedala, da se strinja, da je Englaro dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, ki je bilo posledica strahu pred napadom in dolgoletnih groženj in napadov žene, da pa je bil v tistem trenutku vseeno odločen, da ženi vzame življenje in je zato dejanje storil z direktnim naklepom.