Ta jed je vse, kar obljublja fotka. Je božanskega okusa, lepo diši, pa še nasiti. Pa še enostavna je za pripravit, saj boste morali pomiti le lonec, desko za rezanje, nož in kuhalnico. To jed pripravite, ko imate v hladilniku zelenjavo za porabiti (in to vse leto, ne glede na sezono, le zelenjavo prilagodite) in ko si zaželite dobre makarone s paradižnikovo omako.

Poleg tega, da s to jedjo porabite tisto zelenjavo, ki se vam mota po hladilniku – pol čebule recimo, pa pol paprike, bučka, ki je videla boljše dni itd. itd., je ta jed privlačna tudi zaradi stopljenega sira, ki da jedi še večjo hranilnost in veliko zadovoljstva. Porabite tisti kos edamca ali pa mocarelo, lahko tudi le parmezan, če drugega sira nimate. Nekaj ga vmešajte v kuhano jed, nekaj pa ga položite na vrh, pokrijte lonec in pustite, da toplota od kuhanja sir stopi.

Priprave vnaprej teh makarončkov ne priporočamo, saj je velik del čara te jedi prav sveže stopljen sir. Seveda lahko pripravite vnaprej zelenjavno omako in makarončke in nato ob pogrevanju dodate še sir.

To čudovito jed pripravite s: • katero koli zelenjavo: čebula, paprika, bučka, jajčevci, gobe, paradižnik, brokoli, cvetača, buča, špinača, koruza, grah, stročji fižol … • katerimi koli testeninami: izberi makarone katere koli oblike • katerim koli sirom: edam, mocarela, parmezan … • čudovitimi začimbami: izberite tiste, ki so vam všeč; preglagamo sušene paradižnike, baziliko, česen, origano, čebulo, peteršilj, sol. • točno določenim razmerjem med tekočino in ostalimi sestavinami: pravilo kuhanja makaronov v enem loncu je 3,5 dcl tekočine za 100 g testenin Pa dober tek!