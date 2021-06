Nadzorni svet STA z današnjim pismom vlado poziva, naj čim prej pregleda poslano dokumentacijo o poslovanju STA, poda morebitne dodatne zahteve za podatke, vzpostavi financiranje javne službe STA in posledično zagotovi delovanje STA kot gospodarske družbe. V zvezi s tem je bilo na minuli seji nadzornega sveta STA tudi dogovorjeno, da direktor v skladu z določili ZGD-1 skliče skupščino družbenika, na kateri bi opravili pregled dokumentacije.

Popolna zaustavitev financiranja javne službe STA je po mnenju Terčelja še posebej nerazumljiva tik pred pričetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU, ki ga bo Slovenija izvajala od julija do decembra 2021. »V obdobju predsedovanja se posledično pričakuje večji obseg delovanja STA, da bodo pripravljene vsebine ustrezno spremljane ter posredovane slovenski, evropski in svetovni javnosti. Namesto, da bi z STA sklenila dogovor o sodelovanju STA pri medijskem spremljanju predsedovanja Slovenije Evropskemu svetu, pa je bilo z vladne strani financiranje financiranje javne službe STA v celoti ustavljeno.«

Celotno pismo si lahko prenesete v PDF obliki na tej povezavi.

Spomnimo, da je Urad vlade za komuniciranje (Ukom) jeseni 2020 od STA zahteval podatke o poslovanju STA, ki so po vsebini presegali izvajanje javne službe STA in so posegali v celotno poslovanje STA kot družbe. Torej tudi v tržni del njenega delovanja. Vodstvo STA je Ukom zaprosilo, naj predloži pooblastilo vlade, da je Ukom pooblaščen za izvajanje pravice družbenika v družbi STA. Vodstvo STA vse do danes omenjenega pooblastila ni prejelo, zaradi tega zahtevanih podatkov ni poslalo Ukomu.

Po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki je aprila 2021 vodstvo STA vladi kot zakonitemu izvajalcu pravice družbenika STA poslalo zahtevano dokumentacijo. Nadzorni svet STA in vodstvo STA nimata informacij, kje se trenutno nahaja poslana dokumentacija in če jo kdo pregleduje. »Javna sporočila, ki jih daje direktor Ukoma Uroš Urbanija, so dvoumna, saj včasih omenja, da dokumentacije ni prejel, drugič omenja, da poslana dokumentacija ni urejena, na podlagi česar se da sklepati, da je imel vpogled vanjo,« je še zapisal Terčelj. Nadzorni svet STA izraža začudenje nad to situacijo, saj so poslovni prostori Ukoma na istem naslovu oziroma zgradbi na Gregorčičevi ulici v Ljubljani, kjer deluje tudi vlada.