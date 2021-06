Po poročanju hrvaškega medija Jutarnji list so med včerajšnjim potopom, ki sta ga organizirala Združenje Eko morje in RK Center iz Medulina, v zalivu Velika Kolumbarica na polotoku Kamenjak opazili posebne morske meduze (Pelagia noctiluca), ki se svetijo v temi in jim zato pravijo tudi lune oziroma mesečinke.

Gre za tipične meduze v odprtih morjih, ki jih včasih morski tokovi in ​​valovi odnesejo do obale, kjer ogrožajo kopalce. Razširjene so v toplih in zmerno toplih morjih, največ v Atlantskem oceanu, Sredozemskem in Rdečem morju. Imajo polkrožne klobuke in roza lovke, posute z drobnimi vijoličnimi pikami.

Ob stiku s človeško kožo se pojavijo hude bolečine, opekline, zaradi katerih nastanejo pigmentacija kože in brazgotine, pa je težko zaceliti. V dolžino lahko meduze zrastejo do 20 centimetrov in s premerom klobuka do 6 centimetrov. Živijo pod gladino v globinah do 10 metrov, kjer lebdijo in občasno plavajo.