Semjon Varlamov je zaustavil 30 poskusov gostiteljev in četrtič zaporedoma po četrti tekmi drugega kroga končnice proti Boston Bruins okusil slast zmage. Prvi zadetek je padel sredi druge tretjine, uspešen je bil Mathew Barzal, v šesti minuti zadnje pa je vodstvo gostov na 2:0 povišal Ryan Pulock.

Brayden Point je znižal zaostanek domačih v zadnji minuti, Andrej Vasilevskij pa je ubranil 29 strelov v vratih ekipe Lightning, ki se je prvič v letošnji končnici v seriji znašla v zaostanku.

Islanders so proti Tampi lani v finalu vzhodnega dela lige izgubili po šestih tekmah, na prvi so klonili celo z 2:8. "Na to tekmo nocojšnja zagotovo ni spominjala, bolj na vse druge izenačene v prejšnji končnici. Smo povsem na istem kot lani, obe moštvi. Nihče ni bil nocoj nadigran, a na koncu koncev smo vendarle bolje začeli," je menil trener ekipe iz New Yorka Barry Trotz.

"Garali smo na ledu, vse smo pustili na njem, povsem smo bili osredotočeni na dvoboj. Toda le nekaj slabih odločitev je bilo dovolj, da nismo zmagali, saj smo že globoko v končnici. Ostala so le še štiri moštva v boju za Stanleyjev pokal, kar pomeni, da odločajo malenkosti," pa je ocenil trener domačih Jon Cooper.