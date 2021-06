Slovenija se že nekaj časa nahaja v zeleni fazi. Po podatkih Sledilnika covid-19 sedemdnevno povprečje trenutno znaša 147,4, 14-dnevno na 100 tisoč prebivalcev pa 130,5. Bolnišnično oskrbo potrebuje 134 bolnikov, od tega je 42 bolnikov v intenzivni negi.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je na današnji tiskovni konferenci povedal, da se razmere v Evropi izboljšujejo. Velika večina držav EU je imela v zadnjih 14 dnevih manj okužb na 100.000 prebivalcev kot ob pregledu teden prej. Stanje se je malenkost poslabšalo zgolj na Malti in v Islandiji. Krek je zadovoljen tudi s trendom v Sloveniji in pravi, da že zelo dolgo nismo imeli tako lepih številk. Veseli ga tudi, da imamo v Sloveniji po uradnih podatkih le še nekaj več kot 2000 aktivno okuženih. Po ocenah naj bi se trenutni epidemično val v Sloveniji zaključil avgusta. Glede na evropska merila večina Slovenije sicer še ostaja v rdeči fazi. V oranžni je zgolj Koroška. Krek pravi, da je kljub vzpodbudnim številkam vseeno še vedno treba upoštevati preventivne ukrepe, od vzdrževanja razdalje in zračenja prostorov do preventivnega testiranja in uporabe aplikacije #ostanizdrav

Krek je povedal še, da je k zmanjševanju števila smrti močno prispevalo tudi cepljenje. predvsem zaradi odločitve, da se prvo cepi najranljivejše skupine. Pravi, da bi višje številke cepljenih prispevale k še večji zaščiti družbe pred virusom. Kaj se bo dogajalo jeseni, Krek ne želi napovedovati, saj se virus prilagaja, jeseni pa so tudi pogoji za njegovo širjenje boljši. Meni, da bo za lepo jesen treba doseči visoko raven precepljenosti in spoštovati preventivne ukrepe.

Krek ocenjuje, da bomo v Sloveniji v neki točki dosegli 60-odstotno in celo višjo stopnjo precepljenosti. Konec julija oziroma sredi junija, ocenjuje, bi precepljenost lahko dosegla 50 odstotkov prebivalstva. Pri tem pa poziva k potrpežljivosti, prebivalce pa k udeležbi cepljenja.