Beatty je debitiral v filmu Odrešitev, v katerem je zaigral ob Jonu Voightu, Burtu Reynoldsu in Ronnyju Coxu, ki so upodabljali štiri prijatelje na "potepu" v divjini. Nase je opozoril z vlogo moškega, ki doživi ponižujoče posilstvo, piše francoska tiskovna agencija AFP.

V svoji več kot 40 let dolgi filmski karieri, ki je trajala do leta 2013, je zaigral v številnih filmih različnih žanrov, kot so Superman, Vsi predsednikovi možje in Svet igrač 3 iz leta 2010, ki je bil nominiran za najboljši film. Režiser animiranega filma Lee Unkrich je ob novici ob igralčevi smrti tvitnil, da mu je bilo v veliko veselje in čast sodelovati z njim.

Zaigral je tudi v več televizijskih serijah, med drugim v priljubljeni ameriški policijski nadaljevanki Homicide: Life on the Street (Umor: Življenje na ulici), nekajkrat pa je stopil na gledališke odre. Za vlogo v predstavi Mačka na vroči pločevinasti strehi je leta 2004 prejel nagrado Drama Desk Award.