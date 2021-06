Paul je dosegel 37 točk, Booker je končal pri 34 točkah in 11 skokih, skupaj pa sta v boju na štiri zmage v polfinalu zahodne konference popeljala sonca do zmage s 4:0 nad zlatimi zrni.

»Na to sem čakal zelo dolgo časa. Veliko ljudi mi je govorilo, da ne igram pomembne košarke. Zdaj je čas, da jim dokažem zmoto,« je dejal Booker.

Domača ekipa je sicer zaradi namernega prekrška že v tretji četrtini ostala brez najkoristnejšega igralca (MVP) lige Nikole Jokića, ki je moral predčasno v slačilnico. Pred tem je Srb dosegel 22 točk in 11 skokov.

»Premagali so nas. Izprašili so nam 'riti'. Vseeno moramo glave obdržati visoko. Če te kdo premaga, sprejmi to in najdi način, kako se boš izboljšal. Celotna sezona je bila super z izjemo zadnjih štirih tekem,« je dejal Jokić.

Phoenix Suns se bodo za mesto v finalu lige NBA pomerili ali z Los Angeles Clippers, krvniki Dallasa Luke Dončića v prvem krogu, ali Utah Jazz.