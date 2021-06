Obsojeni zgolj na valilnico talentov

Slovenija vedno bolj (p)ostaja kolesarska dežela. A ne toliko po zaslugi zdaj že tradicionalnih petkovih kolesarskih protestnikov, ki na vseh področjih upravičeno nasprotujejo nesposobni vladi, ampak predvsem zaradi profesionalnih in rekreativnih tekmovalcev, klubov, navijačev, sponzorjev, medijev… To je potrdila tudi včeraj končana dirka po Sloveniji, ki je našo državo znova vpisala na evropski in svetovni kolesarski zemljevid. Sočasno se je delno pokrivala tudi z jubilejnim, 40. maratonom Franja, kar je obema prireditvama dalo še dodatno reklamo, množičen obisk, čar, zanimivost in prepoznavnost, to pa je na koncu prineslo dvojni kolesarski praznik.